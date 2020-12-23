ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Байден получит Twitter Трампа – но без подписчиков

23.12.2020 11:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 дек – Sputnik. Избранный президент США Джо Байден останется без подписчиков в Twitter после того, как ему будет передан официальный аккаунт главы государства, об этом сообщил член штаба Байдена Роб Флаэрти со ссылкой на заявление компании.

© REUTERS / Carlos Barria
Twitter временно запретил сыну Трампа делать публикации

Флаэрти напомнил, что когда к власти пришел Дональд Трамп, он получил всех подписчиков предыдущего президента Барака Обамы в Twitter на @POTUS и @WhiteHouse.

"В 2020 году Twitter сообщил нам, что сейчас администрации Байдена придется начинать с нуля", - заявил Флаэрти в соцсети Twitter.

Он также уточнил, что данное решение принято компанией Twitter и администрация Трампа не имеет к нему отношения.

Как рассказали в Twitter, подписчиков данных аккаунтов уведомят о процессе архивирования. Им также сообщат о новых аккаунтах администрации Байдена.

Трамп и соцсети

Американский президент известен как активный пользователь социальных сетей, публикующий большое количество сообщений каждый день. Особой популярностью у него пользуется Twitter, однако есть публикации и на страничках в Instagram и Facebook. Оставить свои комментарии к сообщениям может любой пользователь.

© REUTERS / TOM BRENNER
Хакер из Нидерландов за 5 попыток подобрал пароль к Twitter-аккаунту Трампа

При этом отношения у Трампа с соцсетями в текущем году осложнились. Президент неоднократно высказывал свое возмущение тем, что Twitter помечал его сообщения как содержащие неправду, а также мог и вовсе их удалить. В предвзятом отношении был обвинен и Facebook, шла речь и о блокировке китайской соцсети TikTok.

Трамп пригрозил строго регулировать или вовсе "закрыть" соцсети, если они продолжат заглушать голоса консерваторов. В свою очередь представители соцсетей заявили, что не подавляют чьи-либо точки зрения, но удаляют или блокируют контент, противоречащий их правилам. Итогом конфликта стал указ, призванный снять с соцсетей защиту от претензий по редактированию контента.

После передачи официального аккаунта Twitter Трамп сохранит свой личный - @realdonaldtrump, у которого более 88,2 миллиона подписчиков. Однако некоторые функции по защите, которые действовали к нему как к президенту, не сохранятся.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Действующий американский президент был активным пользователем соцсети, на аккаунт было подписано 33,2 миллиона человек.
 
Новости дня
Новости политики
 
Четвертые выборы менее чем за два года пройдут в Израиле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика