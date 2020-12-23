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Байден получит Twitter Трампа – но без подписчиков
23.12.2020 11:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 дек – Sputnik. Избранный президент США Джо Байден останется без подписчиков в Twitter после того, как ему будет передан официальный аккаунт главы государства, об этом сообщил член штаба Байдена Роб Флаэрти со ссылкой на заявление компании.
© REUTERS / Carlos Barria
Флаэрти напомнил, что когда к власти пришел Дональд Трамп, он получил всех подписчиков предыдущего президента Барака Обамы в Twitter на @POTUS и @WhiteHouse.
"В 2020 году Twitter сообщил нам, что сейчас администрации Байдена придется начинать с нуля", - заявил Флаэрти в соцсети Twitter.
Он также уточнил, что данное решение принято компанией Twitter и администрация Трампа не имеет к нему отношения.
Как рассказали в Twitter, подписчиков данных аккаунтов уведомят о процессе архивирования. Им также сообщат о новых аккаунтах администрации Байдена.
Трамп и соцсети
Американский президент известен как активный пользователь социальных сетей, публикующий большое количество сообщений каждый день. Особой популярностью у него пользуется Twitter, однако есть публикации и на страничках в Instagram и Facebook. Оставить свои комментарии к сообщениям может любой пользователь.
© REUTERS / TOM BRENNER
При этом
Трамп пригрозил строго регулировать или вовсе "закрыть" соцсети, если они продолжат заглушать голоса консерваторов. В свою очередь представители соцсетей заявили, что не подавляют чьи-либо точки зрения, но удаляют или блокируют контент, противоречащий их правилам. Итогом конфликта стал
После передачи официального аккаунта Twitter Трамп сохранит свой личный - @realdonaldtrump, у которого более 88,2 миллиона подписчиков. Однако некоторые функции по защите, которые действовали к нему как к президенту, не сохранятся.
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Действующий американский президент был активным пользователем соцсети, на аккаунт было подписано 33,2 миллиона человек.
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