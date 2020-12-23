Байден получит Twitter Трампа – но без подписчиков

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 дек – Sputnik. Избранный президент США Джо Байден останется без подписчиков в Twitter после того, как ему будет передан официальный аккаунт главы государства, об этом сообщил член штаба Байдена Роб Флаэрти со ссылкой на заявление компании.

Флаэрти напомнил, что когда к власти пришел Дональд Трамп, он получил всех подписчиков предыдущего президента Барака Обамы в Twitter на @POTUS и @WhiteHouse.

"В 2020 году Twitter сообщил нам, что сейчас администрации Байдена придется начинать с нуля", - заявил Флаэрти в соцсети Twitter.

Он также уточнил, что данное решение принято компанией Twitter и администрация Трампа не имеет к нему отношения.

Как рассказали в Twitter, подписчиков данных аккаунтов уведомят о процессе архивирования. Им также сообщат о новых аккаунтах администрации Байдена.

Трамп и соцсети

Американский президент известен как активный пользователь социальных сетей, публикующий большое количество сообщений каждый день. Особой популярностью у него пользуется Twitter, однако есть публикации и на страничках в Instagram и Facebook. Оставить свои комментарии к сообщениям может любой пользователь.

При этом отношения у Трампа с соцсетями в текущем году осложнились. Президент неоднократно высказывал свое возмущение тем, что Twitter помечал его сообщения как содержащие неправду, а также мог и вовсе их удалить. В предвзятом отношении был обвинен и Facebook, шла речь и о блокировке китайской соцсети TikTok.

Трамп пригрозил строго регулировать или вовсе "закрыть" соцсети, если они продолжат заглушать голоса консерваторов. В свою очередь представители соцсетей заявили, что не подавляют чьи-либо точки зрения, но удаляют или блокируют контент, противоречащий их правилам. Итогом конфликта стал указ , призванный снять с соцсетей защиту от претензий по редактированию контента.

После передачи официального аккаунта Twitter Трамп сохранит свой личный - @realdonaldtrump, у которого более 88,2 миллиона подписчиков. Однако некоторые функции по защите, которые действовали к нему как к президенту, не сохранятся.

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