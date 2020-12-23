Москва ответит на новые санкции США и сделает выводы – Лавров

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 дек – Sputnik. Москва ответит на новые санкции США и сделает выводы по всему комплексу двусторонних отношений, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Минторг США опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами - к ним будут применены ограничения на экспорт. Список включает Минобороны РФ, крупные предприятия авиационной, космической и других отраслей.

Последует ответ и не только

Комментируя очередные антироссийские санкции, глава МИД заметил, что "США давно проводят враждебную политику по отношению к нашей стране", и этому в Москве уже н удивляются.

И, конечно же, ответ последует - и не только в том, что касается зеркальности или симметричности, но мы будем делать дополнительные выводы, которые будут касаться всего комплекса российско-американских отношений", - сказал Лавров на пресс-конференции в среду.

Вашингтон, обратил внимание Лавров, как бизнес-партнер доказал свою ненадежность.

"Так что все это будем учитывать как в конкретных ситуациях, связанных с выстраиванием бизнеса с Соединенными Штатами, которые доказали свою полную ненадежность как партнеров, так будем учитывать это и в более широком плане", - заявил Лавров.

Попытка ослабить конкурентов

По словам российского министра, действия Вашингтона направлены на ослабление конкурентов. "Эти действия Вашингтона отражают стратегическую, можно сказать, линию Соединенных Штатов на то, чтобы попытаться ослабить конкурентов на мировых рынках, чтобы внедрять методы нечистоплотной конкуренции в грубейшее нарушение норм Всемирной торговой организации", - сказал Лавров.

Он отметил, что, игнорируя нормы международного права, американцы продвигают свои правила, которые навязываются всем остальным.

"И, конечно же, когда наши европейские партнеры постоянно твердят о необходимости установить миропорядок, основанный на правилах, они должны понимать, в какую игру они играют. Они должны понимать, что в конечном счете это может аукнуться против любой страны на планете", - добавил глава МИД РФ.

"Интересно, что предпринимаемые США меры бьют и по интересам американских предпринимателей, которые в общем-то несут убытки от такой активности политических лидеров этой страны", - продолжил Лавров.

Контакты России и США в рамках американо-российского делового совета показали, что американские бизнесмены хотят выхода на нормальные отношения, отметил министр.