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США ввели новые санкции против белорусских чиновников и силовиков

23.12.2020 18:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 дек - Sputnik. США ввели новые санкции против белорусских чиновников и силовиков, сообщило Министерство финансов США.

© Sputnik / Виктор Толочко
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В санкционные списки ЦИК, спецназ "Альфа", минский отряд ОМОН и замглавы МВД Геннадий Казакевич. Отмечается, что Казакевич отвечал за действия силовиков "по жесткому подавлению демократических протестов в Беларуси". Согласно документу, его действия подрывают демократические процессы или институты в Беларуси.

Акт о демократии в Беларуси

Как сообщалось, недавно сенат США одобрил законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси и включил его в проект бюджета на 2021 год. Согласно документу, ограничения могут быть введены не только против членов ЦИК и белорусских чиновников, но и в отношении представителей Союзного государства и российских граждан, "принимавших значительное участие в преследовании СМИ".

Также законопроект расширяет полномочия президента США в отношении лиц из Беларуси, которые, по его мнению, причастны к подавлению протестов в стране. Глава страны сможет заблокировать американскую визу любого человека из Беларуси, который, с его точки зрения, участвовал в фальсификации выборов.

© Sputnik / Владимир Федоренко
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Не первые санкции

В отношении республики действуют три пакета санкций ЕС. Первые два были приняты в октябре и ноябре, а последний был опубликован 17 декабря. В списки попали 84 человека и семь юридических лиц.

Беларусь вводила зеркальные санкции против ЕС и Канады, однако МИД страны объявил о том, что подготовил еще один "чувствительный ответ" в отношении Евросоюза.

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Теги: Минск
 
 
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В санкционные списки внесены замглавы МВД Геннадий Казакевич, спецназ "Альфа", минский отряд ОМОН, а также ЦИК.
 
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