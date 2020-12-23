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Федерация профсоюзов готовит обращение в Международную организацию труда
23.12.2020 19:41 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 дек – Sputnik. Федерация профсоюзов Беларуси (ФПБ) планирует обратиться в Международную организацию труда (МОТ) в связи с санкциями, который ввел Евросоюз в отношении некоторых белорусских предприятий, сообщила в среду пресс-служба ФПБ.
Евросоюз ранее
© REUTERS / KEN CEDENO
"Национальный совет поддержал инициативу ФПБ направить обращение в Международную организацию труда. Это решение принято на заседании Нацсоветом по трудовым и социальным вопросам в связи с введением Европейским союзом экономических санкций в отношении отдельных белорусских предприятий", - говорится в сообщении на сайте ФПБ.
В Нацсовет входят представители республиканских профсоюзных объединений, нанимателей и белорусского правительства. В ФПБ уточнили, что в ближайшее время обращение от имени трех сторон будет направлено в МОТ.
В ходе заседания зампред ФПБ Елена Манкевич заявила, что в последнее время "инструмент санкционного давления Европейского союза перешел на совершенно неприемлемый уровень". Представитель организации отметила, что рестрикции "могут быть введены без какого-либо доказательного обоснования в отношении любых предприятий".
"Подобные попытки ограничить работу предприятий могут привести к снижению заработной платы, сокращению рабочих мест и замораживанию гарантированных коллективными договорами выплат работникам. Все это в результате отражается на людях, нарушает их право на труд", - приводит пресс-служба слова Манкевич.
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Евросоюз, как считают в ФПБ, перешел на "новый уровень", санкционного давления, который назвали совершенно неприемлемым.
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