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Федерация профсоюзов готовит обращение в Международную организацию труда

23.12.2020 19:41 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 дек – Sputnik. Федерация профсоюзов Беларуси (ФПБ) планирует обратиться в Международную организацию труда (МОТ) в связи с санкциями, который ввел Евросоюз в отношении некоторых белорусских предприятий, сообщила в среду пресс-служба ФПБ.

Евросоюз ранее ввел уже третий по счету пакет санкций для Беларуси, в него вошли 29 физлиц и семь организаций. В ЕС при этом заявили, что готовы расширять санкции и в дальнейшем. Накануне глава ФПБ Михаил Орда заявил о намерении обратиться в международные инстанции из-за европейских санкций.

© REUTERS / KEN CEDENO
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"Национальный совет поддержал инициативу ФПБ направить обращение в Международную организацию труда. Это решение принято на заседании Нацсоветом по трудовым и социальным вопросам в связи с введением Европейским союзом экономических санкций в отношении отдельных белорусских предприятий", - говорится в сообщении на сайте ФПБ.

В Нацсовет входят представители республиканских профсоюзных объединений, нанимателей и белорусского правительства. В ФПБ уточнили, что в ближайшее время обращение от имени трех сторон будет направлено в МОТ.

В ходе заседания зампред ФПБ Елена Манкевич заявила, что в последнее время "инструмент санкционного давления Европейского союза перешел на совершенно неприемлемый уровень". Представитель организации отметила, что рестрикции "могут быть введены без какого-либо доказательного обоснования в отношении любых предприятий".

"Подобные попытки ограничить работу предприятий могут привести к снижению заработной платы, сокращению рабочих мест и замораживанию гарантированных коллективными договорами выплат работникам. Все это в результате отражается на людях, нарушает их право на труд", - приводит пресс-служба слова Манкевич.

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Теги: Минск
 
 
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Евросоюз, как считают в ФПБ, перешел на "новый уровень", санкционного давления, который назвали совершенно неприемлемым.
 
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