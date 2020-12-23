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Жозеп Боррель опубликовал статью, посвященную Беларуси

23.12.2020 20:43 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

На предупреждение Минска об адекватном ответе на односторонние санкции ЕС в адрес Беларуси Еврокомиссар по внешней политике нравоучительно объяснил: "К ограничительным мерам ЕС решил прибегнуть, чтобы помочь найти мирное решение в Беларуси, и намерен и дальше поддерживать демократические силы финансово и с помощью секторального сотрудничества". Кого господин Боррель называет демократами, и кого готов подкармливать из европейских фондов? Или что-то опять путает еврокомиссар, как тогда, когда Беларусь назвал Украиной! 
 
Теги: Минск
 
 
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На предупреждение Минска об адекватном ответе на односторонние санкции ЕС в адрес Беларуси Еврокомиссар по внешней политике нравоучительно объяснил: "К...
 
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