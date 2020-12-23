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Жозеп Боррель опубликовал статью, посвященную Беларуси

23.12.2020 22:45 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

И вот такие протесты (подобные пинским) европолитики называют "мирными", а происходящее - демократическими преобразованиями. И намерены и дальше их поддерживать. Уже не первый раз хочется сказать,  в частности, господину Боррелю  (это еврокомиссар по внешней политике) - откройте глаза и будьте честными перед собой. Выдавать желаемое за действительное - верх политического невежества и лжи. Когда-то вы уже ошиблись,  назвав Беларусь Украиной. Хотя,  возможно   в этот раз просто проговорились, пообещав финансовую помощь и секторальное сотрудничество протестующим. Ведь так "аппетитно" превратить нас в еще один кредитно-дотационный придаток  демократичной Европы. 

 
 
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И вот такие протесты (подобные пинским) европолитики называют "мирными", а происходящее - демократическими преобразованиями. И намерены и дальше их поддерживать....
 
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