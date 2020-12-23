Украина упростила получение вида на жительство для белорусов

Кабинет министров Украины решил упростить процесс получения вида на жительство для белорусов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Проще переехать в соседнюю страну будет не всем гражданам Беларуси, а только предпринимателям и высококвалифицированным IT-специалистам, а также членам их семей (мужьям, женам, несовершеннолетним детям, нетрудоспособным родителям).

Теперь при подаче заявления для иммиграции можно будет подать бумаги и на получение временного вида на жительство. ВНЖ будет действовать, пока рассматриваются документы на иммиграцию.

Для получения вида на жительство нужно принести в Миграционную службу следующие документы:

паспорт с переводом;

полис медицинской страховки;

документ об оплате административного сбора.

Процедура рассмотрения и получения ВНЖ займет 3 рабочих дня.

В сообщении также говорится, что данные изменения будут действовать минимум до конца 2021 года.

В начале октября этого года Владимир Зеленский уже подписывал указ об упрощении переезда белорусских предпринимателей и айтишников на Украину. Тогда этим категориям граждан был продлен срок временного пребывания до 180 дней в году и можно было получить вид на жительство за 3 недели, не покидая Украину.