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Украина упростила получение вида на жительство для белорусов
24.12.2020 07:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Кабинет министров Украины решил упростить процесс получения вида на жительство для белорусов. Об этом
Проще переехать в соседнюю страну будет не всем гражданам Беларуси, а только предпринимателям и высококвалифицированным IT-специалистам, а также членам их семей (мужьям, женам, несовершеннолетним детям, нетрудоспособным родителям).
Теперь при подаче заявления для иммиграции можно будет подать бумаги и на получение временного вида на жительство. ВНЖ будет действовать, пока рассматриваются документы на иммиграцию.
Для получения вида на жительство нужно принести в Миграционную службу следующие документы:
Процедура рассмотрения и получения ВНЖ займет 3 рабочих дня.
В сообщении также говорится, что данные изменения будут действовать минимум до конца 2021 года.
В начале октября этого года Владимир Зеленский уже подписывал указ об упрощении переезда белорусских предпринимателей и айтишников на Украину. Тогда этим категориям граждан был продлен срок временного пребывания до 180 дней в году и можно было получить вид на жительство за 3 недели, не покидая Украину.
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Кабинет министров Украины решил упростить процесс получения вида на жительство для белорусов.
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