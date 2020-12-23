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США ввели новые санкции против белорусского ОМОНА, «Альфы», ГУВД Минска и ЦИК

24.12.2020 07:01 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сегодня Минфин США объявил о введении новых санкций против первого замглавы МВД Геннадия Казакевича и ряда белорусских структур. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, под санкции попали ЦИК, антитеррористическое подразделение КГБ Беларуси «Альфа», ГУВД Мингорисполкома и ОМОН Минска.

Минфин США заявил, что ограничительные меры применены к тем, кто ответственен или принимал участие в действиях или политике, «подрывающих демократические процессы в Беларуси».

В Минфине обвиняют белорусский ЦИК под руководством Лидии Ермошиной, ее заместителя Вадима Ипатова и секретаря Елены Дмухайло в управлении «фиктивными президентскими выборами 9 августа». Против Ермошиной и ее коллег также введены санкции.

Силовые структуры и Казакевич внесены в санкционный список из-за жестокого подавления мирных протестов.

Глава Минфина США Стивен Мнучин уверен, что введенные меры «заставят отвечать за свои поступки отдельных лиц и организации, осуществляющих подобные неприемлемые действия», передает«Интерфакс».

Согласно заявлению Минфина США, в связи с санкциями блокируется вся находящаяся в США или под контролем граждан США собственность и имущественные интересы указанных лиц и структур. Гражданам США запрещено вести дела с попавшими под санкции людьми и организациями, если только иного не предусмотрено исключениями от Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США.

Напомним, 15 декабря заместитель госсекретаря США Стивен Биган рассказал о поддержке Штатами белорусской оппозиции и народа в стремлении бороться за свои права и за демократическое будущее своей страны. Также он сообщил, что США выступают за немедленное освобождение всех политических заключенных и несправедливо задержанных.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня Минфин США объявил о введении новых санкций против первого замглавы МВД Геннадия Казакевича и ряда белорусских структур. Об этом сообщает РИА Новости.
 
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