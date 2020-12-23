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США ввели новые санкции против белорусского ОМОНА, «Альфы», ГУВД Минска и ЦИК
24.12.2020 07:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Сегодня Минфин США объявил о введении новых санкций против первого замглавы МВД Геннадия Казакевича и ряда белорусских структур. Об этом
В частности, под санкции попали ЦИК, антитеррористическое подразделение КГБ Беларуси «Альфа», ГУВД Мингорисполкома и ОМОН Минска.
Минфин США заявил, что ограничительные меры применены к тем, кто ответственен или принимал участие в действиях или политике, «подрывающих демократические процессы в Беларуси».
В Минфине обвиняют белорусский ЦИК под руководством Лидии Ермошиной, ее заместителя Вадима Ипатова и секретаря Елены Дмухайло в управлении «фиктивными президентскими выборами 9 августа». Против Ермошиной и ее коллег также введены санкции.
Силовые структуры и Казакевич внесены в санкционный список из-за жестокого подавления мирных протестов.
Глава Минфина США Стивен Мнучин уверен, что введенные меры «заставят отвечать за свои поступки отдельных лиц и организации, осуществляющих подобные неприемлемые действия»,
Согласно заявлению Минфина США, в связи с санкциями блокируется вся находящаяся в США или под контролем граждан США собственность и имущественные интересы указанных лиц и структур. Гражданам США запрещено вести дела с попавшими под санкции людьми и организациями, если только иного не предусмотрено исключениями от Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США.
Напомним, 15 декабря заместитель госсекретаря США Стивен Биган
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Сегодня Минфин США объявил о введении новых санкций против первого замглавы МВД Геннадия Казакевича и ряда белорусских структур. Об этом сообщает РИА Новости.
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