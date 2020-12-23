Мезенцев об интеграции РФ и РБ: это огромный путь, и по нему надо дальше идти

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 дек – Sputnik. Интеграция России и Беларуси – это огромный путь, и по нему надо дальше идти, сказал в эфире телеканала "БелРос" Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

Посол отметил, что алгоритм реального сближения России и Беларуси – этапный, и можно выбирать тот этап, "который сегодня актуален". По его словам, те, кто говорят, будто есть угрозы независимости суверенитета, "лукавят".

"Те, кому сейчас 20-25 лет, они в рамках единой страны не жили. И вот их не надо заставлять там, вспоминать, читать книги, им надо сейчас помочь. Нам всем вместе надо помочь друг другу понять, что единое Отечество, Союзное государство – это легендарная Брестская крепость, это уникальные совершенно музеи Беларуси, поля ухоженные, ладные, достойные. Это промышленные гиганты Беларуси", – сказал Мезенцев.

Он подчеркнул, что 50 городов страны имеют побратимские связи более чем с сотней российских городов.

Особые отношения России и Беларуси

Посол РФ в республике отметил, что, несмотря на тяжелый 2020 год, российско-белорусские отношения COVID-19 лишь укрепил.

"Год уходящий был еще одним годом, подтверждающим особую практику наших отношений между Россией и братской Беларусью", – сказал Мезенцев.

Западные же страны, по его мнению, показывают предельно жесткое отношение и дают неправовые, скорее эмоциональные, оценки ситуации в Беларуси, которые становятся политическими.

"Глобальная задача – отрыв Беларуси от России – не сдана в утиль. Она, может быть, чуть отложена, но о ней помнят. Для этого Запад ведет работу по расколу в белорусском обществе, чтобы оторвать молодых белорусов, интеллигенцию, людей творческих профессий, а потом и коллективы сотен белорусских предприятий от лидера и белорусского руководства ", – заявил Мезенцев.

Помощь от России

Посол отметил, что в ближайшее время Беларусь получит гуманитарную помощь от России – "как отклик Татьяны Васильевны Голиковой и Анны Юрьевны Поповой на запрос министра здравоохранения республики господина Пиневича".

"Будет осуществлена буквально на этих днях гуманитарная поставка. Мы также еще, в том числе за спонсорские деньги российских партнеров поставим все. То будет государственная поставка, как гуманитарная помощь. И тоже, ряд финансовых институтов России выступили как спонсор поставки. Там разные тест-системы", – сказал он.

По словам Мезенцева, это позволит Беларуси гарантированно иметь запас на тестирование.