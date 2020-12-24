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Фишер приведена к присяге в качестве посла США в Беларуси

24.12.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 дек – Sputnik. Джули Фишер была приведена к присяге в качестве американского посла в Беларуси, об этом сообщил заместитель официального представителя госдепартамента Кейл Браун.

© Sputnik / Александр Натрускин
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Фишер была утверждена сенатом США на пост посла в Минске на минувшей неделе.

"Назначенный посол Джули Фишер была сегодня приведена к присяге в качестве нашего главного дипломата в Беларуси. Она привносит в эту работу обширные знания и опыт", - написал Браун в Twitter.

Он также отметил, что Вашингтону "повезло, что она будет представлять жизненно важные интересы США за границей".

До настоящего времени Фишер занимала должность заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе и Европейскому союзу в Бюро Государственного департамента по европейским и евразийским делам. Ранее она уже работала в посольствах США в России, Грузии и Украине.

История с послами

Двусторонние отношения между странами обострились в 2008 году. После расширения санкций в отношении Беларуси из Вашингтона был отозван белорусский посол Михаил Хвостов. Посол США Карен Стюарт в ответ также была вынуждена покинуть республику.

С тех пор посольства возглавляли временные поверенные.

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В 2015 году Белый дом приостановил большинство ограничений в отношении Минска, и с этого времени началось постепенное налаживание отношений между странами. Тема возможного возвращения послов затрагивалась в последние годы неоднократно.

О намерении Вашингтона назначить нового руководителя американского диппредставительства в Минске "в самое ближайшее время" сообщил глава Госдепартамента Майкл Помпео в феврале 2020 года в ходе встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Тогда же и стало известно, что послом может стать Джули Фишер. 15 декабря ее кандидатура была утверждена сенатом США.

Послом Беларуси в Вашингтоне был назначен заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко.

США и санкции

Отношения между странами остались непростыми: Вашингтон заявил, что не считает прошедшие в августе выборы президента Беларуси легитимными и призвал к проведению новых. Избранный президент США Джо Байден еще в ноябре сообщал, что намерен расширить санкционный список против окружения главы Беларуси, а также призвал "заморозить офшорные счета, где они держат свое украденное богатство".

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На текущей неделе сенат США одобрил законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси" и включил его в проект бюджета на 2021 год. Документ расширяет полномочия президента США в отношении лиц из Беларуси, которые, по его мнению, причастны к подавлению протестов в стране. В соответствии с законопроектом, ограничения могут быть введены не только против членов ЦИК и белорусских чиновников, но и в отношении представителей Союзного государства и российских граждан, "принимавших значительное участие в преследовании СМИ".

Накануне Минфин США сообщил о введении новых санкций против белорусских силовиков и чиновников. 

Напомним, что массовые акции начались в Беларуси после президентских выборов в августе, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства, и продолжаются до настоящего времени. Протестующих с применением силы неоднократно разгоняли силовики.

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Теги: Минск
 
 
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Несмотря на введение санкций в отношении Минска, Вашингтон продолжает необходимые процедуры, связанные с направлением нового руководителя диппредставительства.
 
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