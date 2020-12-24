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Фишер приведена к присяге в качестве посла США в Беларуси
24.12.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 дек – Sputnik. Джули Фишер была приведена к присяге в качестве американского посла в Беларуси, об этом сообщил заместитель официального представителя госдепартамента Кейл Браун.
© Sputnik / Александр Натрускин
Фишер была
"Назначенный посол Джули Фишер была сегодня приведена к присяге в качестве нашего главного дипломата в Беларуси. Она привносит в эту работу обширные знания и опыт", - написал Браун в Twitter.
Он также отметил, что Вашингтону "повезло, что она будет представлять жизненно важные интересы США за границей".
До настоящего времени Фишер занимала должность заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе и Европейскому союзу в Бюро Государственного департамента по европейским и евразийским делам. Ранее она уже работала в посольствах США в России, Грузии и Украине.
История с послами
Двусторонние отношения между странами обострились в 2008 году. После расширения санкций в отношении Беларуси из Вашингтона был отозван белорусский посол Михаил Хвостов. Посол США Карен Стюарт в ответ также была вынуждена покинуть республику.
С тех пор посольства возглавляли временные поверенные.
© Sputnik Сергей Пушкин
В 2015 году Белый дом приостановил большинство ограничений в отношении Минска, и с этого времени началось постепенное налаживание отношений между странами. Тема возможного возвращения послов затрагивалась в последние годы неоднократно.
О намерении Вашингтона назначить нового руководителя американского диппредставительства в Минске "в самое ближайшее время" сообщил глава Госдепартамента Майкл Помпео в феврале 2020 года в ходе
Послом Беларуси в Вашингтоне был
США и санкции
Отношения между странами остались непростыми: Вашингтон заявил, что не считает прошедшие в августе выборы президента Беларуси легитимными и призвал к проведению новых. Избранный президент США Джо Байден еще в ноябре сообщал, что намерен
© Sputnik / Виктор Толочко
На текущей неделе
Накануне Минфин США сообщил о
Напомним, что массовые акции начались в Беларуси после президентских выборов в августе, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства, и продолжаются до настоящего времени. Протестующих с применением силы неоднократно разгоняли силовики.
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Несмотря на введение санкций в отношении Минска, Вашингтон продолжает необходимые процедуры, связанные с направлением нового руководителя диппредставительства.
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