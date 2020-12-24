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Валентина Матвиенко высказалась о возможном улучшении отношений с США

24.12.2020 13:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 дек - Sputnik. У России нет иллюзий относительно возможного улучшения двухсторонних отношений с США при новой администрации, такое заявление сделала в четверг спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

© REUTERS / JOSHUA ROBERTS
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"Сегодня уже практически обнародована часть команды вновь избранного президента США господина Байдена. Все эти люди неслучайны, они известны, в том числе и в России, взгляды их известны. Пока у нас никаких иллюзий, зная взгляды этих людей", – заявила она на итоговой пресс-конференции.

При этом спикер Совфеда надеется, что непростая ситуация на планете и формирующийся новый миропорядок подвигнут этих людей проявить ответственность. Она подчеркнула, что на кону сейчас не только отношения РФ и США: они во многом сегодня определяют общую ситуацию в мире.

Возобновление парламентского диалога

Валентина Матвиенко также заявила, что Совет Федерации готов к возобновлению парламентского диалога с США после выборов в Конгресс и приложит к этому усилия.

Она отметила, что попытки такого рода уже неоднократно предпринимались: "Были определенные контакты очень узкие, не очень активные с отдельными сенаторами, приезжала группа сенаторов для зондирования почвы". Спикер Совфеда подчеркнула, что парламентский диалог крайне необходим "для в целом изменения фона и налаживания российско-американских отношений в интересах наших народов, в интересах вообще планеты".

Пресс-служба МИД РФ
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Судьба ДСНВ-3

По оценке спикера СФ РФ, новая администрация США согласится на продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3).

"Все-таки не теряю надежды, что сигнал нашего президента, призыв нашего президента продлить этот договор, он будет услышан", – сказала Матвиенко. 

По ее словам, дискуссия о продлении ДСНВ-3 – не исчерпывающая в российско-американских отношениях, повестка широка.

 
Теги: Минск
 
 
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По оценке спикера СФ РФ, новая администрация США согласится на продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3).
 
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