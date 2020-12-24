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Джули Фишер принесла присягу как посол США в Беларуси

24.12.2020 13:21 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Дипломат Джули Фишер 23 декабря приведена к присяге, теперь она – официальный посол США в Беларуси.

Об этом сообщил на своей странице в «Твиттере» заместитель официального представителя Госдепартамента США Кейл Браун.

«Назначенного посла Джули Фишер сегодня привели к присяге в качестве дипломата высокого ранга в Беларуси. Она обладает глубокими познаниями и опытом для этой работы, и нам повезло, что она будет представлять жизненно важные интересы США за рубежом», - написал он.

Напомним, 15 декабря Сенат Конгресса США единогласно утвердил кандидатуру американского дипломата Джули Фишер на пост нового посла в Беларуси.

В мае 2020 года президент США Дональд Трамп внес на утверждение сенату США кандидатуру Фишер на пост посла Соединенных Штатов в Беларуси. Вчера, 15 декабря, все сенаторы единогласно одобрили ее кандидатуру.

Ранее Фишер занимала место заместителя постпреда США при НАТО, работала в посольствах в России, Грузии и Украине, была заместителем помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС.

Новый посол США в Минске назвала приостановку действия ряда американских санкций против Беларуси важным инструментом в двусторонних отношениях.

 
Теги: Минск
 
 
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Дипломат Джули Фишер 23 декабря приведена к присяге, теперь она – официальный посол США в Беларуси.
 
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