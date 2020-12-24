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Россиянам в Беларуси ничего не угрожает – Кремль

24.12.2020 14:21 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 дек – Sputnik. У Кремля нет информации о какой-либо опасности для россиян в Беларуси, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

© Sputnik / Михаил Климентьев
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"Мы не располагаем информацией о наличии какой-то опасности для российских граждан в Беларуси, с которой у нас союзное государство", – отметил он, отвечая на вопрос, насколько безопасным власти считают пребывание российских граждан в нашей стране.

Он уточнил, что, если гражданин РФ совершит противоправный поступок на территории Беларуси, его могут задержать, и в данном случае российская сторона считает главным, чтобы соблюдались все его права. За этим следит посольство страны в республике.

Дмитрий Песков подчеркнул, что белорусские власти уделяют российским гражданам особое внимание "даже в таких ситуациях".

О якобы российском влиянии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что ничего не знает о каких бы то ни было высказываниях, утверждающих, что Россия якобы причастна к белорусским акциям протеста. Он выразил мнение, что если бы достоверная запись подобных слов существовала, она бы уже была опубликована.

"А если не опубликовали, значит, нет такой записи", – резюмировал Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают заявление, которое якобы сделал один из руководителей спецслужб Беларуси о "российском следе" в беспорядках в стране, в том числе со ссылкой на дело экс-претендента на президентский пост Виктора Бабарико.

Дело Бабарико

Согласно материалам дела, которое ведет КГБ, Бабарико обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235, – получении взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации ("отмывании") средств, полученных преступным путем в особо крупном размере соответственно. Бабарико единственный фигурант, который вину не признал.

© AP / Sergei Grits
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По данным КГБ, заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, а также бывшим первому заместителю председателя правления Алексею Задойко и заместителю председателя правления Сергею Добролету предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.430 (получение взятки) УК Беларусь.

Финансовая милиция КГК пришла с обысками в Белгазпромбанк, который ранее возглавлял Бабарико, 11 июня. Было возбуждено уголовное дело за финансовые махинации: уклонение от уплаты налогов и "отмывание" денег, полученных преступным путем. Через несколько дней был задержан Бабарико, его сын и еще ряд подозреваемых. С 18 июня Виктор и Эдуард Бабарико находятся под стражей в СИЗО КГБ, 24 июля Бабарико-старшему было предъявлено новое обвинение.

Позже сроки по делу продлили, сейчас продолжаются следственные действия.

Ранее происходящее в Белгазпромбанке прокомментировали основные акционеры – Газпром и Газпромбанк. В совместном релизе компании заявили о противозаконном назначении временной администрации и о нарушении властями Беларуси как белорусского законодательства, так и договоров ЕАЭС.

Ситуация в Беларуси

Массовые акции протеста начались в Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные – по воскресеньям. Они нередко сопровождаются массовыми задержаниями, участников протестов активно выявляет милиция.

В начале декабря МВД сообщило, что принято решение депортировать из Беларуси гражданку России за то, что она разместила в соцсети видеоролики с негативными комментариями о правоохранителях.

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Теги: Минск
 
 
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Дмитрий Песков уточнил, что, если гражданин РФ совершит противоправный поступок на территории Беларуси, его могут задержать, и в данном случае российская сторона...
 
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