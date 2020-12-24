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Совет Республики: законодатели США не хотят услышать голос правды
24.12.2020 15:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 дек – Sputnik. Принятый в США законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси" нарушает устав ООН, соответствующее заявление размещено на сайте Совета Республики Национального собрания Беларуси.
Пресс-служба Совета Федерации РФ
"Принятие антибелорусского законопроекта создает угрозу международному миру и безопасности", - уверены парламентарии.
"Американские законодатели, прикрываясь отстаиванием прав человека, пытаются оказать прямое давление на белорусские власти в ситуации, когда в самих Соединенных Штатах до сих пор не прекращаются ожесточенные споры относительно итогов прошедших президентских выборов", - говорится в заявлении.
Монополия на правду
© REUTERS / Danny Wild
"Они не желают разобраться в происходящих в нашей стране событиях и услышать белорусских парламентариев – голос правды", - отмечается в документе.
Помешать развитию отношений Беларуси и России
В Совете Республики считают, что американские власти намерено препятствуют интеграции стран Союзного государства, в то время как в США "раскол все углубляется".
"Американским законодателям, проявляющим "отеческое радение" о белорусском народе, следует уделить внимание проблемам собственных избирателей, особенно в условиях нарастающей пандемии COVID-19, защите свободы СМИ и свободы выражения мнений в стране и в своих избирательных округах", - резюмировали парламентарии.
Новые санкции США по Беларуси
В "черные списки" вошли члены ЦИК Беларуси, спецназ "Альфа", ОМОН и замглавы МВД Геннадий Казакевич.
Санкционные меры предусматривают блокировку собственности, которая находится в Штатах, (при ее наличии), визовые ограничения, а также запрет на ведение дел с гражданами США.
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Белорусские парламентарии уверены: Штаты грубо вмешиваются во внутренние дела республики, что создает угрозу международному миру.
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