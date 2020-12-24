Кулеба: Украина продолжит политику поддержки граждан Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 дек- Sputnik. В Украине упрощена процедура получения белорусами вида на жительства страны, правительство намерено продолжать поддержку такого рода, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Кабмин Украины одобрил облегченные правила получения ВНЖ страны для IT-специалистов и членов их семей. Люди, "иммиграция которых соответствует интересам Украины", смогут получить необходимые документ в течение трех дней.

Во время сегодняшнего онлайн-брифинга глава украинского МИД заявил, что решение правительства страны в первую очередь отвечает "интересам самих белорусов, тех, кто некомфортно себя чувствует под давлением в Беларуси".

Такую политику "поддержки белорусского народа" власти Украины "решительно продолжат", заявил Кулеба.

Против санкций

Вместе с тем официальный Киев против экономических санкций в отношении Беларуси. Кулеба считает, что к мерам, предпринятым Евросоюзом в отношении белорусской экономики, Украине присоединяться нецелесообразно.

Однако МИД поддерживает политические меры ЕС в отношении Беларуси. "Что касается санкций против различных белорусских чиновников, задействованных в репрессиях против белорусского народа, то эти люди, безусловно, должны нести ответственность", - считает Кулеба.

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