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Кулеба: Украина продолжит политику поддержки граждан Беларуси
24.12.2020 16:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 дек- Sputnik. В Украине упрощена процедура получения белорусами вида на жительства страны, правительство намерено продолжать поддержку такого рода, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
© AP / Peter Dejong
Кабмин Украины
Во время сегодняшнего онлайн-брифинга глава украинского МИД заявил, что решение правительства страны в первую очередь отвечает "интересам самих белорусов, тех, кто некомфортно себя чувствует под давлением в Беларуси".
Такую политику "поддержки белорусского народа" власти Украины "решительно продолжат", заявил Кулеба.
Против санкций
© AFP 2020 / VALENTYN OGIRENKO
Однако МИД поддерживает политические меры ЕС в отношении Беларуси. "Что касается санкций против различных белорусских чиновников, задействованных в репрессиях против белорусского народа, то эти люди, безусловно, должны нести ответственность", - считает Кулеба.
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МИД Украины выступает против экономических санкций, предпринятых Европейским союзом в отношении страны-соседки.
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