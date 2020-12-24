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Кулеба: Украина продолжит политику поддержки граждан Беларуси

24.12.2020 16:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 дек- Sputnik. В Украине упрощена процедура получения белорусами вида на жительства страны, правительство намерено продолжать поддержку такого рода, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

© AP / Peter Dejong
Украина в Гаагском трибунале намерена засудить саму себя

Кабмин Украины одобрил облегченные правила получения ВНЖ страны для IT-специалистов и членов их семей. Люди, "иммиграция которых соответствует интересам Украины", смогут получить необходимые документ в течение трех дней.

Во время сегодняшнего онлайн-брифинга глава украинского МИД заявил, что решение правительства страны в первую очередь отвечает "интересам самих белорусов, тех, кто некомфортно себя чувствует под давлением в Беларуси".

Такую политику "поддержки белорусского народа" власти Украины "решительно продолжат", заявил Кулеба.

Против санкций

© AFP 2020 / VALENTYN OGIRENKO
МИД Украины выступил против экономических санкций в отношении Беларуси
Вместе с тем официальный Киев против экономических санкций в отношении Беларуси. Кулеба считает, что к мерам, предпринятым Евросоюзом в отношении белорусской экономики, Украине присоединяться нецелесообразно.

Однако МИД поддерживает политические меры ЕС в отношении Беларуси. "Что касается санкций против различных белорусских чиновников, задействованных в репрессиях против белорусского народа, то эти люди, безусловно, должны нести ответственность", - считает Кулеба.

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Теги: Минск
 
 
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МИД Украины выступает против экономических санкций, предпринятых Европейским союзом в отношении страны-соседки.
 
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