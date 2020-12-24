РФ рассмотрит возможность ответа на действия против российских СМИ в Латвии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 дек – Sputnik. Москва рассмотрит возможность ответных мер из-за притеснения русскоязычных СМИ в Латвии, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в четверг.

Ранее глава национального совета по электронным СМИ Латвии заявил, что не позднее января года может быть вынесено решение об ограничении ретрансляции телеканала "Россия-РТР" на территории республики.

"Мы с сожалением констатируем, что российская сторона вынуждена рассмотреть возможность применения ответных мер в связи с продолжающимися и приобретающими все более недружественный характер шагами латвийского руководства в отношении российских средств массовой информации", - сказала Захарова.

Она добавила, что в Москве намерение латвийских властей расценивают "как очередной случай пренебрежения правами проживающих в Латвии национальных меньшинств и нарушение принципов свободы слова и плюрализма СМИ".