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РФ рассмотрит возможность ответа на действия против российских СМИ в Латвии
24.12.2020 16:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 дек – Sputnik. Москва рассмотрит возможность ответных мер из-за притеснения русскоязычных СМИ в Латвии, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в четверг.
Ранее глава национального совета по электронным СМИ Латвии заявил, что не позднее января года может быть вынесено решение об ограничении ретрансляции телеканала "Россия-РТР" на территории республики.
"Мы с сожалением констатируем, что российская сторона вынуждена рассмотреть возможность применения ответных мер в связи с продолжающимися и приобретающими все более недружественный характер шагами латвийского руководства в отношении российских средств массовой информации", - сказала Захарова.
Она добавила, что в Москве намерение латвийских властей расценивают "как очередной случай пренебрежения правами проживающих в Латвии национальных меньшинств и нарушение принципов свободы слова и плюрализма СМИ".
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В российском МИД отреагировали на инициативу латвийского профильного регулятора в ближайшие месяц-полтора решения ограничить трансляцию телеканала "Россия-РТР"...
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