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Лукашенко поздравил Папу Римского с Рождеством и надеется на встречу с ним

24.12.2020 16:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Папу Римского Франциска с Рождеством и новогодними праздниками, сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

© Sputnik Сергей Лескеть
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"Отношения Беларуси и Ватикана всегда имеют для нас особое значение. Мы многое делаем вместе для защиты наиважнейших общечеловеческих ценностей - совместными усилиями достигнуты ощутимые результаты в борьбе с торговлей людьми, поддержке традиционной семьи", - говорится в поздравлении.

По словам президента, деятельность Святого Престола откликается в сердцах многих жителей Беларуси, где католицизм является второй по величине конфессией.

Белорусские власти, добавил Лукашенко, предпринимают последовательные шаги по созданию благоприятных условий для деятельности Римско-католической церкви, поощрения активности представителей Ватикана, нацеленной на содействие миру и согласию.

Лукашенко добавил, что рассчитывает на молитву Папы Франциска в поддержку Беларуси. Также белорусский лидер надеется на личную встречу с понтификом.

Белорусский президент поблагодарил главу РКЦ за вклад в развитие открытых и дружественных отношений между Минском и Ватиканом.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский президент обратил внимание, что власти страны предпринимают последовательные шаги по созданию благоприятных условий для деятельности...
 
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