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МИД Беларуси: подготовлен ответ на санкции США

24.12.2020 18:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 дек - Sputnik. Ответные меры на санкции США уже подготовлены и будут введены в действие, заявили в МИД Беларуси.

В среду стало известно, что Минфин США ввел новые санкции против белорусских чиновников и силовиков, в обновленный список попали ЦИК Беларуси, спецназ "Альфа", минский отряд ОМОН и замглавы МВД Геннадий Казакевич. Кроме того, Госдеп США ввел визовые ограничения в отношении 39 лиц, всего на данный момент под такие ограничения попадают 63 человека.

© Sputnik / Нина Зотина
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В заявлении МИД Беларуси, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства, говорится, информация о введении дополнительных санкций принята к сведению, в нем отмечается, что применение подобных визовых и финансовых ограничений – "заведомо бесполезный и контрпродуктивный" инструмент. Данное решение оценивается как эмоциональное и не имеющее ничего общего с реальным положением дел.

"Более того, насаждаемая американцами "диктатура прав человека" выглядит особенно неуместно на фоне того, что в самих США с правами человека далеко не все в порядке", – говорится в официальном комментарии МИД.

В МТД также отметили, что всегда исходили из того, что важно поддерживать с США нормальные, взаимовыгодные соглашения, которые бы основывались на равноправии и взаимном уважении. Однако прийти к таким отношениям невозможно, пока США ведет политику санкционнного пресса, добавили в МИД.

"Печально, что взаимодействию даже в таких очевидных глобальных вызовах, как борьба с терроризмом, США предпочитают путь конфронтации",  – говорится в заявлении МИД Беларуси, – но "это их выбор".

Белорусское внешнеполитическое ведомство также заявило, что уже подготовило ответные меры и введет их в действие. 

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Теги: Минск
 
 
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Решение США о расширении санкций, белорусское внешнеполитическое ведомство считает эмоциональным и не имеющим ничего общего с реальным положением дел.
 
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