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МИД Беларуси: подготовлен ответ на санкции США
24.12.2020 18:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 дек - Sputnik. Ответные меры на санкции США уже подготовлены и будут введены в действие, заявили в МИД Беларуси.
В среду стало известно, что Минфин США
© Sputnik / Нина Зотина
В заявлении МИД Беларуси, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства, говорится, информация о введении дополнительных санкций принята к сведению, в нем отмечается, что применение подобных визовых и финансовых ограничений – "заведомо бесполезный и контрпродуктивный" инструмент. Данное решение оценивается как эмоциональное и не имеющее ничего общего с реальным положением дел.
"Более того, насаждаемая американцами "диктатура прав человека" выглядит особенно неуместно на фоне того, что в самих США с правами человека далеко не все в порядке", – говорится в официальном комментарии МИД.
В МТД также отметили, что всегда исходили из того, что важно поддерживать с США нормальные, взаимовыгодные соглашения, которые бы основывались на равноправии и взаимном уважении. Однако прийти к таким отношениям невозможно, пока США ведет политику санкционнного пресса, добавили в МИД.
"Печально, что взаимодействию даже в таких очевидных глобальных вызовах, как борьба с терроризмом, США предпочитают путь конфронтации", – говорится в заявлении МИД Беларуси, – но "это их выбор".
Белорусское внешнеполитическое ведомство также заявило, что уже подготовило ответные меры и введет их в действие.
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Решение США о расширении санкций, белорусское внешнеполитическое ведомство считает эмоциональным и не имеющим ничего общего с реальным положением дел.
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