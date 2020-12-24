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Заявление Совета Республики Национального собрания Беларуси

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МИД Беларуси: ответные меры подготовлены и будут введены в действие И сегодня же о неприемлемости введения каких-либо санкций в отношении нашей страны заявили в Совете Республики. Принятие в США законопроекта по Беларуси (в...

И сегодня же о неприемлемости введения каких-либо санкций в отношении нашей страны заявили в Совете Республики.Принятие в США законопроекта по Беларуси (в нарушение Устава ООН) представляет вмешательство во внутренние дела страны и создает угрозу международному миру и безопасности, - говорится в заявлении верхней палаты белорусского парламента.Также в заявлении Совета Республики отмечается, что мировое сообщество безоговорочно признало Беларусь - суверенное, стабильное и экономически развитое государство - серьезным донором региональной безопасности."Диктатурой прав человека" считают подобные шаги американцев в МИД нашей страны. Там решение США назвали эмоциональным и не имеющим ничего общего с реальным положением дел. Инструмент санкций заведомо бесполезный и контрпродуктивный. Но ответные меры с нашей стороны уже подготовлены и будут введены в действие, - подчеркнуто в заявлении МИД Беларуси.