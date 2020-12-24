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Федерация профсоюзов Беларуси направила жалобу в ООН на действия Евросоюза

24.12.2020 20:45 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Обращение подготовлено в связи с принятием экономических санкций в отношении отдельных белорусских предприятий и направлено в адрес Совета по правам человека Организации Объединенных Наций. 

Как отметили в ФПБ, Европейский союз неоднократно принимал решения о введении необоснованных дискриминационных мер экономического характера в отношении нашей страны. Это противоречит основополагающим принципам международного права. Также данные меры не учитывают позицию ООН о том, что подобные действия почти всегда оказывают серьезное воздействие на экономические и социальные права людей, ущемляют право на труд и имеют далеко идущие негативные последствия для всего населения государств, против которых направлены такие меры. В связи с этим Федерация профсоюзов Беларуси настаивает на признании действий ЕС неправомерными и просит Совет по правам человека оказать содействие в отмене данных мер.

 
 
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Обращение подготовлено в связи с принятием экономических санкций в отношении отдельных белорусских предприятий и направлено в адрес Совета по правам человека...
 
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