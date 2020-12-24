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Поздравление президента Беларуси Папе Римскому
25.12.2020 06:31 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПо случаю рождественских и новогодних праздников Президент Беларуси Александр Лукашенко направил послание Папе Римскому Франциску.
"Отношения Беларуси и Ватикана всегда имеют для нас особое значение. Мы многое делаем вместе для защиты наиважнейших общечеловеческих ценностей - совместными усилиями достигнуты ощутимые результаты в борьбе с торговлей людьми, поддержке традиционной семьи. Деятельность Святого Престола откликается в сердцах многих жителей Беларуси, где католицизм является второй по величине конфессией. А белорусским правительством предпринимаются последовательные шаги по созданию благоприятных условий для деятельности Римско-католической церкви, поощрения активности представителей Ватикана, нацеленной на содействие миру и согласию", - говорится в поздравлении.
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По случаю рождественских и новогодних праздников Президент Беларуси Александр Лукашенко направил послание Папе Римскому Франциску. "Отношения Беларуси и...
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