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Белорусский МИД о санкциях: США «насаждают диктатуру прав человека»
25.12.2020 07:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Решение США от 23 декабря 2020 г. о введении дополнительных визовых и финансовых ограничений в отношении белорусских физических и юридических лиц.
Такая информация опубликована на официальном сайте белорусского внешнеэкономического ведомства 24 декабря.
МИД считает, что данное решение – «эмоциональное и не имеющее «ничего общего с реальным положением дел».
Насаждаемая «диктатура прав человека» выглядит особенно неуместно на фоне того, что в самих США с правами человека далеко не все в порядке.
В белорусском МИД считают, что американцы выбрали «заведомо бесполезный и контрпродуктивный» инструментарий санкций. Белорусская сторона уже подготовила ответные меры и скоро введет их в действие.
«Печально, что взаимодействию даже в таких очевидных глобальных вызовах, как борьба с терроризмом, США предпочитают путь конфронтации», - говорится на сайте. Ведомство подчеркивает, что Беларусь «всегда исходила из важности поддержания нормальных, взаимовыгодных отношений с США, основанных на равноправии и взаимном уважении».
«Движение к таким отношениям невозможно без отказа США от политики санкционного пресса», - отмечают в белорусском МИД.
Напомним, 23 декабря Минфин США
Кроме того, Госдепартамент США ввел визовые ограничения в отношении 39 человек, причастных к подрыву демократии в Беларуси. Об этом заявил Майк Помпео,
15 декабря заместитель госсекретаря США Стивен Биган
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Решение США от 23 декабря 2020 г. о введении дополнительных визовых и финансовых ограничений в отношении белорусских физических и юридических лиц.
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