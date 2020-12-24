Белорусский МИД о санкциях: США «насаждают диктатуру прав человека»

Решение США от 23 декабря 2020 г. о введении дополнительных визовых и финансовых ограничений в отношении белорусских физических и юридических лиц.

Такая информация опубликована на официальном сайте белорусского внешнеэкономического ведомства 24 декабря.

МИД считает, что данное решение – «эмоциональное и не имеющее «ничего общего с реальным положением дел».

Насаждаемая «диктатура прав человека» выглядит особенно неуместно на фоне того, что в самих США с правами человека далеко не все в порядке.

В белорусском МИД считают, что американцы выбрали «заведомо бесполезный и контрпродуктивный» инструментарий санкций. Белорусская сторона уже подготовила ответные меры и скоро введет их в действие.

«Печально, что взаимодействию даже в таких очевидных глобальных вызовах, как борьба с терроризмом, США предпочитают путь конфронтации», - говорится на сайте. Ведомство подчеркивает, что Беларусь «всегда исходила из важности поддержания нормальных, взаимовыгодных отношений с США, основанных на равноправии и взаимном уважении».

«Движение к таким отношениям невозможно без отказа США от политики санкционного пресса», - отмечают в белорусском МИД.

Напомним, 23 декабря Минфин США объявил о введении новых санкций – на этот раз в отношении ЦИК, антитеррористическое подразделение КГБ Беларуси «Альфа», ГУВД Мингорисполкома и ОМОН Минска.

Кроме того, Госдепартамент США ввел визовые ограничения в отношении 39 человек, причастных к подрыву демократии в Беларуси. Об этом заявил Майк Помпео, сообщается на сайте Госдепа.