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Оппозиционеру Северинцу снова продлили срок следствия

25.12.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 дек - Sputnik. Срок следствия по уголовному делу против белорусского оппозиционера Павла Северинца, продлен еще на два месяца – до 20 февраля, сообщила его жена Ольга на страничке в соцсети Facebook.

Кроме того, ему сменили следователя, который занимается делом политика.

© AP / Sergei Grits
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О задержании оппозиционера стало известно 7 июня. Поводом стало его участие в несанкционированных акциях в период предвыборной президентской компании. Северинцу несколько раз продлевали срок ареста ― суммарно до 75 суток.

Также за ним числились неотбытые назначенные ранее 30 суток ареста за участие в акциях протеста против интеграции с РФ. Затем политику было продлено содержание под стражей.

20 августа против него было возбуждено уголовное дело по ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси (массовые беспорядки). Срок следствия был продлен до 20 декабря.

По белорусскому законодательству, участие в массовых беспорядках может караться лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Северинец уже не впервые попадает под следствие по статье за участие или организацию массовых беспорядков, несанкционированных уличных акций либо хулиганство. Его считают оппозиционным "уличным политиком" из-за активного участия в различных шествиях. За это он неоднократно приговаривался к лишению свободы и отбывал срок.

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Теги: Минск
 
 
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Политика задержали в июле, позже против него было возбуждено уголовное дело по статье "массовые беспорядки".
 
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