ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Участнику "круглого стола" с Лукашенко в СИЗО КГБ Василевичу продлен арест

25.12.2020 10:59 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 дек – Sputnik. Соучредителю редакций белорусских интернет-изданий KYKY и The Village Александру Василевичу опять продлили срок пребывания в СИЗО, об этом сообщила на страничке в соцсети Facebook его жена Надежда Зеленкова.  

"Александру Василевичу продлили стражу (заключение под стражей – Sputnik) на два месяца", - написала Зеленкова.

© Sputnik / Виктор Толочко
Оппозиционеру Северинцу снова продлили срок следствия

Напомним, что Василевич участвовал во встрече президента Беларуси Александра Лукашенко 10 октября с представителями оппозиции, которые были задержаны во время или после избирательной компании. 

"Круглый стол" прошел в СИЗО КГБ. Помимо Василевича, с президентом общались еще 11 человек: незарегистрированный кандидат в президенты Виктор Бабарико с сыном Эдуардом, члены Координационного совета Лидия Власова и Максим Знак,  директор IT-компании PandaDoc  Дмитрий Рабцевич, экс-сотрудники "Белгазпромбанка" Сергей Добролет и Кирилл Бадей, политтехнолог Виталий Шкляров, блогер Сергей Тихановский, адвокат Илья Салей, а также предприниматель Юрий Воскресенский.

Воскресенский и Рабцевич стали первым, кого отпустили из СИЗО КГБ. Позже меру пресечения изменили Илье Салею и Наталье Власовой – их отправили под домашний арест, а затем для Власовой его отменили. С подпиской о невыезде вышел из "американки" Виталий Шкляров.

Первый раз Александра Василевича задержали на две недели 28 июля. Тогда он и еще десять человек пришли в СИЗО КГБ, чтобы поручиться за экс-банкира Виктора Бабарико. Спустя месяц Василевич был вызван на допрос в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля и снова оказался под стражей. В октябре срок содержания под стражей продлили на месяц, а затем еще на один.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый раз белорусского бизнесмена задержали в июле - он получил 14 суток ареста, под стражей он находится с августа.
 
Новости дня
Новости политики
 
Оппозиционеру Северинцу снова продлили срок следствия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

24.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика