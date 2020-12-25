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Участнику "круглого стола" с Лукашенко в СИЗО КГБ Василевичу продлен арест
25.12.2020 10:59 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 дек – Sputnik. Соучредителю редакций белорусских интернет-изданий KYKY и The Village Александру Василевичу опять продлили срок пребывания в СИЗО, об этом сообщила на страничке в соцсети Facebook его жена Надежда Зеленкова.
"Александру Василевичу продлили стражу (заключение под стражей – Sputnik) на два месяца", - написала Зеленкова.
© Sputnik / Виктор Толочко
Напомним, что Василевич участвовал во встрече президента Беларуси Александра Лукашенко 10 октября с представителями оппозиции, которые были задержаны во время или после избирательной компании.
"Круглый стол" прошел в СИЗО КГБ. Помимо Василевича, с президентом общались еще 11 человек: незарегистрированный кандидат в президенты Виктор Бабарико с сыном Эдуардом, члены Координационного совета Лидия Власова и Максим Знак, директор IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич, экс-сотрудники "Белгазпромбанка" Сергей Добролет и Кирилл Бадей, политтехнолог Виталий Шкляров, блогер Сергей Тихановский, адвокат Илья Салей, а также предприниматель Юрий Воскресенский.
Воскресенский и Рабцевич стали первым, кого отпустили из СИЗО КГБ. Позже меру пресечения изменили Илье Салею и Наталье Власовой – их
Первый раз Александра Василевича
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Первый раз белорусского бизнесмена задержали в июле - он получил 14 суток ареста, под стражей он находится с августа.
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