Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 дек – Sputnik. Соучредителю редакций белорусских интернет-изданий KYKY и The Village Александру Василевичу опять продлили срок пребывания в СИЗО, об этом сообщила на страничке в соцсети Facebook его жена Надежда Зеленкова.

"Александру Василевичу продлили стражу (заключение под стражей – Sputnik) на два месяца", - написала Зеленкова.

Напомним, что Василевич участвовал во встрече президента Беларуси Александра Лукашенко 10 октября с представителями оппозиции, которые были задержаны во время или после избирательной компании.

"Круглый стол" прошел в СИЗО КГБ. Помимо Василевича, с президентом общались еще 11 человек: незарегистрированный кандидат в президенты Виктор Бабарико с сыном Эдуардом, члены Координационного совета Лидия Власова и Максим Знак, директор IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич, экс-сотрудники "Белгазпромбанка" Сергей Добролет и Кирилл Бадей, политтехнолог Виталий Шкляров, блогер Сергей Тихановский, адвокат Илья Салей, а также предприниматель Юрий Воскресенский.

Воскресенский и Рабцевич стали первым, кого отпустили из СИЗО КГБ. Позже меру пресечения изменили Илье Салею и Наталье Власовой – их отправили под домашний арест , а затем для Власовой его отменили . С подпиской о невыезде вышел из "американки" Виталий Шкляров.

Первый раз Александра Василевича задержали на две недели 28 июля. Тогда он и еще десять человек пришли в СИЗО КГБ, чтобы поручиться за экс-банкира Виктора Бабарико. Спустя месяц Василевич был вызван на допрос в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля и снова оказался под стражей . В октябре срок содержания под стражей продлили на месяц , а затем еще на один.

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