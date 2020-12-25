Президент рассказал, как принял решение вернуть архиепископа Кондрусевича

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 дек – Sputnik. Александр Лукашенко рассказал, как принимал решение о целесообразности возвращения в Беларусь митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича, об этом сообщает телеграм-канал "Пул первого", близкий к президентской пресс-службе.

Во время посещения Минской городской детской инфекционной клинической больницы главу государства попросили прокомментировать возвращение в Беларусь Тадеуша Кондрусевича, въезд которому в страну ограничили еще в конце августа.

Александр Лукашенко прежде всего отметил, что является сторонником честной и открытой политики, несмотря на то, что в этой сфере действовать подобным образом не принято.

Он заявил, что расскажет о ситуации с Кондрусевичем честно и искренне, хотя там "много было вопросов".

Письмо от Папы

По словам Лукашенко, папский посланник Клаудио Гуджеротти, посетивший Минск 17 декабря, передал ему письмо от Папы Римского, которого, как отметил сам глава государства, он очень уважает.

"Это такой наш человек. Он не играется в политику, хотя он же глава государства", – охарактеризовал папу Франциска Лукашенко.

В письме, среди прочего, содержалась просьба вернуть на Рождество Тадеуша Кондрусевича в Беларусь.

"У меня на то время, хотя я предполагал, что этот вопрос будет от Гуджеротти, … не было решения, когда он мне сказал о Кондрусевиче", – заявил президент и рассказал, что тогда пообещал ответить до конца дня.

По словам главы государства, в этом не было никаких политических игр, и у него не имелось готового решения по данному вопросу.

Общая позиция

Как рассказал президент, он дал поручение Министерству иностранных дел, правительству и другим должностным лицам сформировать свою позицию по данному вопросу и доложить ему. И такой общей позицией стало предложение вернуть Кондрусевича в страну на католические праздники.

Президент же отметил, что тогда в первую очередь подумал о людях, католиках, которые "никогда нам никаких проблем не создавали". Он посчитал, что такое решение станет "каким-то небольшим плюсом", и люди это оценят.

"Ну а он (Тадеуш Кондрусевич – прим Sputnik), ну в чем он сейчас для нас опасен? Никакой опасности не представляет", – обозначил президент свою позицию и рассказал, что когда его мнение и решение правительства совпали, Кондрусевичу было разрешено вернуться в страну.

Глава государства предостерег собравшихся от того, чтобы искать в этом политические игры и рассуждать категориями, что "Лукашенко кого-то переиграл".

"Но политических игр не было. Я клянусь", – заявил он.

Ситуация с Кондрусевичем

Напомним, что глава Римско-католической церкви (РКЦ) в Беларуси Тадеуш Кондрусевич с конца августа не мог пересечь белорусскую границу и вынужден был оставаться на территории Польши.

Как заявил тогда президент Беларуси Александр Лукашенко, Кондрусевич "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну ". В МВД сообщили, что проходит проверка возможного наличия у иерарха иностранного гражданства, а его белорусский паспорт аннулирован во избежание "необоснованного использования".

С августа и до 24 декабря Кондрусевич находился в Белостоке (Польша) и уже заявил о том, что будет писать прошение на имя Папы Римского о том, чтобы уйти на пенсию.

В середине декабря стало известно, что Лукашенко поручил "решить вопрос" возвращения главы белорусских католиков по просьбе Понтифика. Как сообщил глава МИД Беларуси Владимир Макей, соответствующее письмо от Папы Римского белорусскому президенту привез папский посланник монсеньор Клаудио Гуджеротти, ранее работавший в Минске апостольским нунцием.

24 декабря глава белорусских католиков, митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич прибыл в Беларусь и даже возглавил праздничную службу в Минском архикафедральном костеле.

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