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Продлен арест Северинцу и Лосику, число уголовных дел превысило 900
25.12.2020 18:25 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Павлу Северинцу и Игорю Лосику продлили срок содержания под стражей: первому до февраля, второму - до марта. Отметим, что Лосик ранее объявил голодовку, а Северинец в июне пытался вскрыть вены из-за бесчеловечного к себе отношения в тюрьме.
Сопредседателю оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павлу Северинцу продлили срок следствия еще на два месяца — до 20 февраля 2021 года. Об этом на своей странице в соцсети написала его жена Ольга ссылаясь на письмо самого политзаключенного. По ее словам, адвокат Северинца не был поставлен в известность.
Павел Северинец
Блогеру Игорю Лосику срок содержания под стражей был продлен сразу на три месяца, до 25 марта 2021 года. С 15 декабря Лосик держит голодовку. Лосика задержали 25 июня, изначально он был обвиняемым по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). 15 декабря стало известно, что ему предъявлено новое обвинение — по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК (приготовление к участию в массовых беспорядках).
Ранее сообщалось, что соучредителю онлайн-журнала KYKY и интернет-газеты The Village Belarus Александру Василевичу также продлили срок содержания под стражей еще на два месяца, о чем сообщила его супруга Надежда Зеленкова в видеообращении 24 декабря. Александра Василевича в конце июля арестовали на 14 суток после того, как он пришел в здание КГБ с ходатайством об изменении меры пресечения экс-банкиру и экс-претенденту в президенты Виктору Бабарико. 27 августа он вновь был задержан после обыска ДФР в офисе агентства Vondel/Hepta.
ПЦ «Весна» число уголовных дел превысило за семь месяцев 900
По информации правозащитников «Весны», более чем за семь месяцев в Беларуси было заведено порядка 900 уголовных дел против участников президентской гонки, активистов их штабов, участников мирных акций протеста, состоявшихся после избирательной кампании. Самые распространенные статьи Уголовного кодекса, по которым были возбуждены уголовные дела, это:
Также известно о начале уголовных дел за клевету (ст.188 УК РБ), хулиганство (ст. 339 УК РБ) и по другим статьям Уголовного кодекса.
По состоянию на 25 декабря, в Беларуси 167 человек были признаны политическими заключенными. Аресты и задержания
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Павлу Северинцу и Игорю Лосику продлили срок содержания под стражей: первому до февраля, второму - до марта. Отметим, что Лосик ранее объявил голодовку, а Северинец...
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