Продлен арест Северинцу и Лосику, число уголовных дел превысило 900

Павлу Северинцу и Игорю Лосику продлили срок содержания под стражей: первому до февраля, второму - до марта. Отметим, что Лосик ранее объявил голодовку, а Северинец в июне пытался вскрыть вены из-за бесчеловечного к себе отношения в тюрьме.

Сопредседателю оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павлу Северинцу продлили срок следствия еще на два месяца — до 20 февраля 2021 года. Об этом на своей странице в соцсети написала его жена Ольга ссылаясь на письмо самого политзаключенного. По ее словам, адвокат Северинца не был поставлен в известность.

Павел Северинец был задержан 7 июня. Сперва по административному делу, а позднее ему добавили еще и уголовные дела, в частности, по ст. 108 УПК (задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления) и ч. 2 ст. 293 УК (участие в массовых беспорядках). В июне Северинец повредил себе вены на руках в знак протеста против содержания в нечеловеческих условиях.

Блогеру Игорю Лосику срок содержания под стражей был продлен сразу на три месяца, до 25 марта 2021 года. С 15 декабря Лосик держит голодовку. Лосика задержали 25 июня, изначально он был обвиняемым по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). 15 декабря стало известно, что ему предъявлено новое обвинение — по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК (приготовление к участию в массовых беспорядках).

Ранее сообщалось, что соучредителю онлайн-журнала KYKY и интернет-газеты The Village Belarus Александру Василевичу также продлили срок содержания под стражей еще на два месяца, о чем сообщила его супруга Надежда Зеленкова в видеообращении 24 декабря. Александра Василевича в конце июля арестовали на 14 суток после того, как он пришел в здание КГБ с ходатайством об изменении меры пресечения экс-банкиру и экс-претенденту в президенты Виктору Бабарико. 27 августа он вновь был задержан после обыска ДФР в офисе агентства Vondel/Hepta.

ПЦ «Весна» число уголовных дел превысило за семь месяцев 900

По информации правозащитников «Весны», более чем за семь месяцев в Беларуси было заведено порядка 900 уголовных дел против участников президентской гонки, активистов их штабов, участников мирных акций протеста, состоявшихся после избирательной кампании. Самые распространенные статьи Уголовного кодекса, по которым были возбуждены уголовные дела, это:

293 УК РБ (Массовые беспорядки) - правозащитникам известны фамилии минимум 180 фигурантов дел по этой статье.

342 УК РБ (Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) - дела по этой статье массово заводились против активистов в мае и июле ("дело Тихановского", либо "Гродненское дело", "дело 14 июля"). Также после акции "Дзяды" в Минске Следственный комитет объявил о том, что завел сразу 231 дело по ст. 342 УК РБ.

363 УК РБ (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок).

364 УК РБ (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел).

243 УК РБ (Уклонение от уплаты налогов) - по этой экономической статье были задержаны активисты штаба Виктора Бабарико и сотрудники компаний, которые помогали штабам альтернативных кандидатов или пострадавшим во время акций протеста.

Также известно о начале уголовных дел за клевету (ст.188 УК РБ), хулиганство (ст. 339 УК РБ) и по другим статьям Уголовного кодекса.