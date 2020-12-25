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The Insider: Кремль готов «заменить» Лукашенко

26.12.2020 07:01 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Издание The Insider опубликовало материал, в котором раскрываются подробности возможного плана смены власти в Беларуси при участии РФ. Сообщается, что в Кремле готовы заменить Александра Лукашенко и даже готовят для этого почву. В пользу этого сценария высказываются и аналитики центра iSANS Belarus.

Что пишет The Insider?

Издание сообщает, что российские власти по-прежнему бросают огромные силы на то, чтобы контролировать ситуацию на постсоветском пространстве. Это доказывают имеющиеся в редакции документы. В них также идет речь о том, как в Кремле видят будущее Беларуси. И тут будет уместен небольшой спойлер: Александра Лукашенко в этом будущем нет.

По информации, которая оказалась в редакции The Insider благодаря слитым в сеть перепискам генерала СВР Владимира Чернова, Кремль активно занимается тем, что пытается вмешиваться во внутренние дела стран постсоветского пространства. И Беларуси тут уделено особое внимание.

Сообщается, что российские власти намерены настаивать на том, чтобы Беларусь стала парламентско-президентской республикой. Для того, чтобы Россия укрепила свои позиции в Беларуси, Кремль хочет протолкнуть в парламент «своих» людей в виде марионеточной партии «Право народа». Примечательно, что при этом партия должна будет быть очень лояльна к интеграции с Россией, но будет выступать против … Александра Лукашенко.

Первый документ, касающийся стратегии работы Кремля в Беларуси, был создан еще в сентябре, то есть незадолго после прошедших выборов, после который в стране начались небывалые для Беларуси акции протеста, не утихающие до сих пор. В документе говорится о том, что для сохранения влияния на Беларусь, в нашей стране российские власти должны получить влияние над максимальным количеством формирующихся политических сил, или - создать здесь некую партию, которая, благодаря получению большинства мест в парламенте, «поможет» Беларуси обрести правильный политический вектор  («сделает внутреннюю и внешнюю политику страны более определенной») - на сближение с Россией.

Самый свежий документ — учредительная программа марионеточной партии, которую в Кремле назвали «Право народа». Партия должна будет увести внимание населения Беларуси с рельс протестной борьбы в сторону реформ. Кроме того, в документах указан ряд фамилий некоего актива, который, вероятно, и должен будет сыграть ключевую роль по формированию в стране пророссийской партии. Все участники этого актива выступают против нынешней власти и хотят интеграции с Россией.

Отметим, что все данные издания пока не получили официальных комментариев, и требуют доказательств. 

Эксперты iSANS Belarus говорили о пророссийской партии еще в начале декабря

Эксперты iSANS Belarus проанализировали ситуацию с так называемой политической реформой, предполагающей национальный диалог, снижение роли президента на фоне роста ролей партий в стране, еще в начале декабря. Их выводы схожи с той информацией, которую публикует The Insider.

В iSANS Belarus пришли к выводу, что белорусские власти очень своеобразно интерпретировали план политичсекого реформирования: под диалогом подразумевался очень сомнительный переговорщик Юрий Воскресенский, а под увеличением роли партий - пока вообще ничего, кроме разговоров, ведущихся вокруг весьма пророссийских проектов, ни один из которых так и не был реализован.

Перед президентскими выборами, в июне, Александр Лукашенко анонсировал внесение в Конституцию решительных изменений.

Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко на открытии осенней сессии парламента  поднял вопрос перемен, также намекнув на то, что главный закон страны ждут изменения. Уже через день после этого стало известно, что парламент взялся менять Конституцию.

 
 
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Издание The Insider опубликовало материал, в котором раскрываются подробности возможного плана смены власти в Беларуси при участии РФ. Сообщается, что в Кремле готовы...
 
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