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The Insider: Кремль готов «заменить» Лукашенко
26.12.2020 07:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Издание The Insider опубликовало материал, в котором раскрываются подробности возможного плана смены власти в Беларуси при участии РФ. Сообщается, что в Кремле готовы заменить Александра Лукашенко и даже готовят для этого почву. В пользу этого сценария высказываются и аналитики центра iSANS Belarus.
Что пишет The Insider?
Издание
По информации, которая оказалась в редакции The Insider благодаря слитым в сеть перепискам генерала СВР Владимира Чернова, Кремль активно занимается тем, что пытается вмешиваться во внутренние дела стран постсоветского пространства. И Беларуси тут уделено особое внимание.
Сообщается, что российские власти намерены настаивать на том, чтобы Беларусь стала парламентско-президентской республикой. Для того, чтобы Россия укрепила свои позиции в Беларуси, Кремль хочет протолкнуть в парламент «своих» людей в виде марионеточной партии «Право народа». Примечательно, что при этом партия должна будет быть очень лояльна к интеграции с Россией, но будет выступать против … Александра Лукашенко.
Первый документ, касающийся стратегии работы Кремля в Беларуси, был создан еще в сентябре, то есть незадолго после прошедших выборов, после который в стране начались небывалые для Беларуси акции протеста, не утихающие до сих пор. В документе говорится о том, что для сохранения влияния на Беларусь, в нашей стране российские власти должны получить влияние над максимальным количеством формирующихся политических сил, или - создать здесь некую партию, которая, благодаря получению большинства мест в парламенте, «поможет» Беларуси обрести правильный политический вектор («сделает внутреннюю и внешнюю политику страны более определенной») - на сближение с Россией.
Самый свежий документ — учредительная программа марионеточной партии, которую в Кремле назвали «Право народа». Партия должна будет увести внимание населения Беларуси с рельс протестной борьбы в сторону реформ. Кроме того, в документах указан ряд фамилий некоего актива, который, вероятно, и должен будет сыграть ключевую роль по формированию в стране пророссийской партии. Все участники этого актива выступают против нынешней власти и хотят интеграции с Россией.
Отметим, что все данные издания пока не получили официальных комментариев, и требуют доказательств.
Эксперты iSANS Belarus говорили о пророссийской партии еще в начале декабря
Эксперты iSANS Belarus
В iSANS Belarus пришли к выводу, что белорусские власти очень своеобразно интерпретировали план политичсекого реформирования: под диалогом подразумевался очень сомнительный переговорщик Юрий Воскресенский, а под увеличением роли партий - пока вообще ничего, кроме разговоров, ведущихся вокруг весьма пророссийских проектов, ни один из которых так и не был реализован.
Перед президентскими выборами, в июне, Александр Лукашенко
Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко на открытии осенней сессии парламента
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Издание The Insider опубликовало материал, в котором раскрываются подробности возможного плана смены власти в Беларуси при участии РФ. Сообщается, что в Кремле готовы...
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