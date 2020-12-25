The Insider: Кремль готов «заменить» Лукашенко

Издание The Insider опубликовало материал, в котором раскрываются подробности возможного плана смены власти в Беларуси при участии РФ. Сообщается, что в Кремле готовы заменить Александра Лукашенко и даже готовят для этого почву. В пользу этого сценария высказываются и аналитики центра iSANS Belarus.

Что пишет The Insider?

Издание сообщает , что российские власти по-прежнему бросают огромные силы на то, чтобы контролировать ситуацию на постсоветском пространстве. Это доказывают имеющиеся в редакции документы. В них также идет речь о том, как в Кремле видят будущее Беларуси. И тут будет уместен небольшой спойлер: Александра Лукашенко в этом будущем нет.

По информации, которая оказалась в редакции The Insider благодаря слитым в сеть перепискам генерала СВР Владимира Чернова, Кремль активно занимается тем, что пытается вмешиваться во внутренние дела стран постсоветского пространства. И Беларуси тут уделено особое внимание.

Сообщается, что российские власти намерены настаивать на том, чтобы Беларусь стала парламентско-президентской республикой. Для того, чтобы Россия укрепила свои позиции в Беларуси, Кремль хочет протолкнуть в парламент «своих» людей в виде марионеточной партии «Право народа». Примечательно, что при этом партия должна будет быть очень лояльна к интеграции с Россией, но будет выступать против … Александра Лукашенко.

Первый документ, касающийся стратегии работы Кремля в Беларуси, был создан еще в сентябре, то есть незадолго после прошедших выборов, после который в стране начались небывалые для Беларуси акции протеста, не утихающие до сих пор. В документе говорится о том, что для сохранения влияния на Беларусь, в нашей стране российские власти должны получить влияние над максимальным количеством формирующихся политических сил, или - создать здесь некую партию, которая, благодаря получению большинства мест в парламенте, «поможет» Беларуси обрести правильный политический вектор («сделает внутреннюю и внешнюю политику страны более определенной») - на сближение с Россией.

Самый свежий документ — учредительная программа марионеточной партии, которую в Кремле назвали «Право народа». Партия должна будет увести внимание населения Беларуси с рельс протестной борьбы в сторону реформ. Кроме того, в документах указан ряд фамилий некоего актива, который, вероятно, и должен будет сыграть ключевую роль по формированию в стране пророссийской партии. Все участники этого актива выступают против нынешней власти и хотят интеграции с Россией.

Отметим, что все данные издания пока не получили официальных комментариев, и требуют доказательств.

Эксперты iSANS Belarus говорили о пророссийской партии еще в начале декабря

Эксперты iSANS Belarus проанализировали ситуацию с так называемой политической реформой, предполагающей национальный диалог, снижение роли президента на фоне роста ролей партий в стране, еще в начале декабря. Их выводы схожи с той информацией, которую публикует The Insider.

В iSANS Belarus пришли к выводу, что белорусские власти очень своеобразно интерпретировали план политичсекого реформирования: под диалогом подразумевался очень сомнительный переговорщик Юрий Воскресенский, а под увеличением роли партий - пока вообще ничего, кроме разговоров, ведущихся вокруг весьма пророссийских проектов, ни один из которых так и не был реализован.

Перед президентскими выборами, в июне, Александр Лукашенко анонсировал внесение в Конституцию решительных изменений.