МИД Украины отвергает заявления Лукашенко о перевозке оружия

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 дек – Sputnik. Украина считает заявления Александра Лукашенко о перевозке в страну оружия с украинской территории инсинуациями, сказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

Ранее стало известно, что в Беларуси милиция совместно с КГБ задержала людей, которые подожгли дом и взорвали автомобиль милиционера в Гродно. По информации силовиков, данную группу преступников возглавлял бывший политзаключенный Николай Автухович.

"Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину", – цитирует Александра Лукашенко БелТА .

"Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко. Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра об "оружии из Украины", четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа. Украина не является врагом Беларуси", – заявил пресс-секретарь МИД Украины.

В своем аккаунте в Twitter дипломат подчеркнул, что украинское внешнеполитическое ведомство осуждает терроризм в любых его проявлениях.