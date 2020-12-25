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МИД Украины отвергает заявления Лукашенко о перевозке оружия

26.12.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 дек – Sputnik. Украина считает заявления Александра Лукашенко о перевозке в страну оружия с украинской территории инсинуациями, сказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Ранее стало известно, что в Беларуси милиция совместно с КГБ задержала людей, которые подожгли дом и взорвали автомобиль милиционера в Гродно. По информации силовиков, данную группу преступников возглавлял бывший политзаключенный Николай Автухович.

"Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину", – цитирует Александра Лукашенко БелТА.

"Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко. Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра об "оружии из Украины", четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа. Украина не является врагом Беларуси", – заявил пресс-секретарь МИД Украины.

В своем аккаунте в Twitter дипломат подчеркнул, что украинское внешнеполитическое ведомство осуждает терроризм в любых его проявлениях.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Белорусские силовики задержали группу предполагаемых террористов, которые якобы получали тонны оружия из Украины, согласно информации, озвученной белорусским...
 
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