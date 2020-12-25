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Беларусь уже не будет такой, как до выборов – Лукашенко
26.12.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 дек – Sputnik. Той Беларуси, что была до президентских выборов, уже не будет, заявил Александр Лукашенко, общаясь с коллективом Городской детской инфекционной клинической больницы Минска, сообщает телеграм-канал "Пул Первого".
Президент отметил, что часто слышит от людей, что они хотели бы жить в той стране, какой Беларусь была до выборов. По мнению Лукашенко, такой Беларуси уже не будет, и не нужно, потому что "мы будем лучше"."Белорусы – неглупые люди, они пройдут этот период и поймут – не что мы потеряли, а что мы можем потерять и с чем мы останемся", – подчеркнул он.
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Президент отметил, что жалеть об этом белорусам не стоит, потому что страна в будущем станет только лучше.
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