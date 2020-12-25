Беларусь уже не будет такой, как до выборов – Лукашенко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 дек – Sputnik. Той Беларуси, что была до президентских выборов, уже не будет, заявил Александр Лукашенко, общаясь с коллективом Городской детской инфекционной клинической больницы Минска, сообщает телеграм-канал "Пул Первого".

Президент отметил, что часто слышит от людей, что они хотели бы жить в той стране, какой Беларусь была до выборов. По мнению Лукашенко, такой Беларуси уже не будет, и не нужно, потому что "мы будем лучше".

Ситуация в Беларуси после выборов

"Белорусы – неглупые люди, они пройдут этот период и поймут – не что мы потеряли, а что мы можем потерять и с чем мы останемся", – подчеркнул он.

Массовые акции протеста , начавшиеся в Беларуси после выборов президента 9 августа, продолжаются уже четыре с половиной месяца. Поначалу белорусы, несогласные с результатами президентских выборов, выходили на массовые марши в Минске и других городах. Но после задержаний и административных наказаний, протестующие сменили тактику: теперь они в основном собираются во дворах в своих микрорайонах.

В МВД заявили, что создали специальную картотеку участников несанкционированных акций. В милиции обещают собрать максимальную информацию о тех, кто "когда-либо принимал или принимает участие в беспорядках или бесцельных брожениях по столице".

Читайте также: