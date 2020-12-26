Посольство России в США выразило соболезнования в связи со смертью Кравченко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 дек – Sputnik. Посольство РФ в США выразило соболезнования в связи со смертью заместителя министра иностранных дел Беларуси, назначенного послом в Вашингтоне, Олега Кравченко.

25 декабря пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз сообщил о смерти Кравченко. Причина смерти 49-летнего дипломата не уточняется. По его словам, Кравченко не успел уехать на работу в США.

"Соболезнуем нашим белорусским друзьям в связи с безвременной кончиной Олега Ивановича Кравченко. Вечная память", - говорится в сообщении на странице посольства РФ в Facebook.

Кравченко был назначен послом в США в июле этого года. С января 2017-го он занимал должность заместителя министра иностранных дел республики.

Кравченко находился на дипломатической службе больше 25 лет, внес значительный вклад в развитие белорусско-американских и белорусско-европейских отношений.

Дата и место прощания с дипломатом пока не сообщаются.