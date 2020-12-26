|
Посольство России в США выразило соболезнования в связи со смертью Кравченко
26.12.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 дек – Sputnik. Посольство РФ в США выразило соболезнования в связи со смертью заместителя министра иностранных дел Беларуси, назначенного послом в Вашингтоне, Олега Кравченко.
© Sputnik / Виктор Толочко
25 декабря пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз сообщил о смерти Кравченко. Причина смерти 49-летнего дипломата не уточняется. По его словам, Кравченко не успел уехать на работу в США.
"Соболезнуем нашим белорусским друзьям в связи с безвременной кончиной Олега Ивановича Кравченко. Вечная память", - говорится в сообщении на странице посольства РФ в Facebook.
Кравченко был назначен послом в США в июле этого года. С января 2017-го он занимал должность заместителя министра иностранных дел республики.
Кравченко находился на дипломатической службе больше 25 лет, внес значительный вклад в развитие белорусско-американских и белорусско-европейских отношений.
Дата и место прощания с дипломатом пока не сообщаются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский дипломат, назначенный послом Минска в Вашингтоне, не успел уехать в США. О дате прощания пока не сообщается.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)