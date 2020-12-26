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Посольство России в США выразило соболезнования в связи со смертью Кравченко

26.12.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 дек – Sputnik. Посольство РФ в США выразило соболезнования в связи со смертью заместителя министра иностранных дел Беларуси, назначенного послом в Вашингтоне, Олега Кравченко.

© Sputnik / Виктор Толочко
Умер замглавы МИД Олег Кравченко

25 декабря пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз сообщил о смерти Кравченко. Причина смерти 49-летнего дипломата не уточняется. По его словам, Кравченко не успел уехать на работу в США.

"Соболезнуем нашим белорусским друзьям в связи с безвременной кончиной Олега Ивановича Кравченко. Вечная память", - говорится в сообщении на странице посольства РФ в Facebook.

Кравченко был назначен послом в США в июле этого года. С января 2017-го он занимал должность заместителя министра иностранных дел республики.

Кравченко находился на дипломатической службе больше 25 лет, внес значительный вклад в развитие белорусско-американских и белорусско-европейских отношений.

Дата и место прощания с дипломатом пока не сообщаются.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский дипломат, назначенный послом Минска в Вашингтоне, не успел уехать в США. О дате прощания пока не сообщается.
 
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