Санкционные ожидания: пошатнет ли давление Запада Лукашенко

Соединенные Штаты ввели новый пакет санкций в отношении официального Минска. Они могут быть эффективными, но не имеют отношения к быстрой победе, считают эксперты.

Санкции США. Что там

Новые санкции против властей Беларуси страны Запада начали вводить после выборов президента, которые прошли 9 августа, и последовавшего за ним насилия со стороны силовиков.

США начали с того, что 2 октября ввели санкции против восьми белорусских официальных лиц - членов Центризбиркома и ряда силовиков. Среди них тогдашний и нынешние руководители МВД Юрий Караев и Иван Кубраков, а также Юрий Назаренко, Хазалбек Атабеков, Дмитрий Балаба, которые продолжают работать в милиции на руководящих должностях.

23 декабря управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США наложило санкции на заместителя министра внутренних дел Беларуси Геннадия Казакевича, Центризбирком, ОМОН ГУВД Мингорисполкома и ГУВД в целом, а также на подразделение «Альфа» Комитета госбезопасности.

В Минфине США объясняют санкции тем, что фигуранты причастны к «насильственному подавлению мирных продемократических протестов» в стране, а также к фальсификации итогов президентских выборов, применением чрезмерной силы и насилия в отношении к протестующим.

Кроме того, введены визовые ограничения в отношении еще 39 белорусских граждан, всего таких уже 63 человека.

Официальный Минск обещает ответные меры

В МИДе Беларуси посчитали новые санкции «эмоциональным и не имеющим ничего общего с реальным положением дел» решением.

«Действия американских партнеров идут вразрез с ранее провозглашенной ими же политики вовлечения Беларуси во взаимодействие и никоим образом не направлены на поддержку независимости нашей страны», - заявили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Более того, посчитали белорусские дипломаты, американцы нас учить не могут, так как «в самих США с правами человека далеко не все в порядке».

Официальный Минск обещает ответные меры, сообщается на сайте МИД Беларуси.

ОМОНу станет сложнее закупать оборудование, спецтехнику и ПО

«Могут ли быть эффективными санкции - это предмет бесконечных дискуссий. Те, кто считает, что они не могут быть эффективными, ссылаются на то, что, как правило, режимы не падают из-за санкций. Те, кто считает эффективными, ссылаются, что это элемент давления на режим, вынуждающий вступать в переговоры, имеющие конкретную цель», - сказал БДГ политический обозреватель Павлюк Быковский.

В качестве примеров таких целей он назвал освобождение политзаключенных, если брать примером Беларусь, или прекращение вызывающей беспокойство ядерной программы, если брать другие страны.

Эксперт подчеркнул, что по белорусскому опыту одно дело — визовые санкции, которые распространяются на конкретную персону, которая подозревается в нарушении прав человека. Эти санкции обычно имеют символическое значение.

Быковский напомнил, что председатель ЦИК Лидия Ермошина и жаловалась, что не может посетить Париж из-за санкций. С другой стороны, были случаи, когда международное сотрудничество и по линии ООН, и по линии сотрудничества организаций в сфере безопасности помогали людям, внесенных в санкционные списки, посещать и Европу, и США.

«Совершенно другой характер имеют санкции против субъектов хозяйствования. В свое время США вносили ряд важных для белорусской экономики предприятий, относящихся к концерну «Белнефтехим», арестовывали счета его дочернего предприятия на своей территории. Это привело к понижению дипломатического присутствия между Беларусью и США, но в ходе закулисного торга политзаключенные были освобождены», - напомнил политический обозреватель.

Среди объектов сегодняшних санкций оказались подразделения МВД, «здесь возникнет сложность с закупкой ими оборудования, спецтехники, программного обеспечения и проведения совместных обучающих мероприятий с западными странами».

«Хотя мы говорим об американских санкциях, но, вряд ли, европейские страны не поддержат», - пояснил Павлюк Быковский. Он не считает, что отказ от закупок будет иметь прямой эффект, но он не будет незамеченным.

Рассчитывать на свои силы

Со скептицизмом к американским санкциям отнесся политолог Дмитрий Болкунец. Правда, он рассматривает ограничения исключительно как визовые.

«Интересно, сколько сотрудников спецназа или ОМОНа были в США? Думаю, что многие дальше Египта не долетали. Белорусским силовикам пока ещё можно ездить на отдых за границу. Поэтому никакого существенного вреда запрет на въезд не принесет», - написал эксперт в своем телеграм-канале.

Он советует рассчитывать «на свои силы, а не ждать помощи от дяди Сэма». Одним из вариантов ответных санкций Болкунец видит во введении разрешительного выезда из Беларуси.

Санкции не имеют отношения к быстрой победе

Первый Акт о демократии был принят США еще в 2004 году, в новом, принятом сейчас, механизмы, по большому счету, те же, сказал в прямом эфире на YouTube-канале аналитик украинского Института будущего Игорь Тышкевич.

Но не все. В частности, содержатся механизмы по оценке влияния РФ на события в Беларуси, содержатся предостережения от использования Союзного государства для сближения двух стран, сбор информация об уязвимости белорусской системе как в экономике, так и политике. Тышкевич подчеркнул, что впервые на уровне закона одна из супер-держав заявила, что существует российское вмешательство, Россия пытается разыграть собственную карту, пытается втянуть Беларусь в свою обойму.

«Это несмотря на все комплименты европейской политике, идет в разрез с тем, что пытаются провести Германия и Франция, которые были бы не против, чтобы Россия порешала белорусский вопрос», - считает он.

На сегодня США не спешат Беларусь дожимать санкциями, теоретически они это могут сделать, подчеркнул эксперт.

«США будут присматриваться. С другой стороны, учитывая санкционное давление и геополитическое противостояние с Российской Федерацией, белорусская ситуация может стать еще одним дополнительным поводом давления на Россию. По России США довольно активно применяет санкционные механизмы», - пояснил Тышкевич.

Санкции не имеют отношения к быстрой победе, считает эксперт. Даже если страна полностью закрыта, они имеют период санционного шока от года до полутора, а у Беларуси есть лазейки - Россия, Китай, Турция, поэтому санкционный шок - весьма ограничен, но он есть. После него экономика адаптируется, от 3 до 6 лет экономика существует безболезненно, но потом начнется выпадение технологических направлений.

«В случае с Беларусью США действуют на мой взгляд разумно», - считает эксперт. Цель Акта о демократии и суверенитете - «изменение ситуации и диалог о передаче власти или выборах».