Не сдается: Трамп призвал республиканцев бороться за его победу на выборах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 дек - Sputnik. Президент США Дональд Трамп призвал представителей Республиканской партии в сенате бороться за опротестование результатов президентских выборов, согласно которым победил его оппонент Джо Байден.

"Пора сенаторам от Республиканской партии активизироваться и бороться за президентство, как сделали бы демократы, если бы на самом деле выиграли (президентские выборы – Sputnik)", – написал Трамп в Twitter .

Он добавил, что есть неопровержимые доказательства фальсификации прошедших выборов: масштабные вбросы бюллетеней для голосования по почте в "колеблющихся" штатах поздно ночью, наполнение фальшивыми бюллетенями избирательных урн, голосование умерших людей, фальшивые подписи, отстраненные наблюдатели-республиканцы, большее количество голосов, чем избирателей (в частности в Детройте и Филадельфии) и многое другое.

Также президент США пожаловался на то, что суды, ФБР и органы правосудия "не делают свою работу". Избирательная система США, по его словам, "выглядит так, как будто это система в стране третьего мира".

Выборы президента прошли в США 3 ноября, победу на них одержал бывший вице-президент Джо Байден, но действующий президент Дональд Трамп поражения не признает. Официально победитель будет объявлен конгрессом 6 января, инаугурация должна пройти 20 января.

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