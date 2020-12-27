Песков рассказал о графике работы Путина в праздники

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 дек - Sputnik. Владимир Путин не прерывает работу в праздничные дни, при этом на крупных мероприятий на ближайшую неделю у него не запланировано, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что традиционной встречи президента России с представителями крупного российского бизнеса не будет. Однако, подчеркнул Дмитрий Песков, это не значит, что диалога с бизнесом нет.

"И, конечно, правительство тоже работает..., все основные решения принимаются в секторе экономики с учетом мнения бизнеса", – сказал он.

Пресс-секретарь президента также сообщил, что у главы государства в ближайшее время планируются контакты с зарубежными лидерами.

"Зарубежные поездки... сейчас все, как видите, находятся в сильных ограничениях, поэтому пока их планировать очень тяжело", – отметил Песков.

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