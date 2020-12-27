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Песков рассказал о графике работы Путина в праздники
27.12.2020 11:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек - Sputnik. Владимир Путин не прерывает работу в праздничные дни, при этом на крупных мероприятий на ближайшую неделю у него не запланировано, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
© Sputnik / Алексей Никольский
Он уточнил, что традиционной встречи президента России с представителями крупного российского бизнеса не будет. Однако, подчеркнул Дмитрий Песков, это не значит, что диалога с бизнесом нет.
"И, конечно, правительство тоже работает..., все основные решения принимаются в секторе экономики с учетом мнения бизнеса", – сказал он.
Пресс-секретарь президента также сообщил, что у главы государства в ближайшее время планируются контакты с зарубежными лидерами.
"Зарубежные поездки... сейчас все, как видите, находятся в сильных ограничениях, поэтому пока их планировать очень тяжело", – отметил Песков.
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У Владимира Путина в скором времени планируются контакты с зарубежными лидерами, а заграничные поездки планировать пока тяжело
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