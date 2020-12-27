Очень сложный год: посол России в Беларуси подвел итоги 2020-го

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 дек – Sputnik. Год 2020-й, каким он сложным ни был, дал подтверждение миллионам граждан России и Беларуси особого характера отношений между обоими государствами, об этом рассказал в эфире телеканала СТВ Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев.

"Эти отношения сформированы не за 12 месяцев, а за длинную единую историю Беларуси и России. Мы видим подтверждение глубины и масштаба диалога национальных лидеров – Владимира Путина и Александра Лукашенко", - отметил глава диппредставительства.

Медицина

Посол признал, что год был очень сложный: COVID-19, что называется, "потрепал всех". Это, по мнению Мезенцева, стало поводом для осмысления глубины белорусско-российских отношений.

"Первая вакцина, российская "Спутник V", пришла на территорию Беларуси. И мы благодарны за профессиональную оценку, которую дали санитарные врачи Беларуси", - подчеркнул посол, уточнив при этом, что первая партия препарата "Спутник V" поступит в республику для вакцинации уже в начале следующего года.

По его словам, это еще один повод для сплочения и определения того, что Беларусь и Россия может делать вместе в рамках реальных производств.

Торговля

Вспомнил дипломат и сентябрьский Форум регионов в Минске, который прошел в онлайн-формате.

"Новые акценты сделаны в поддержку реального сотрудничества городов-побратимов. Более чем 50 городов Беларуси имеют побратимские соглашения с более чем сотней городов России. Важно наполнить эти отношения", - сказал Мезенцев.

По его мнению, страны должны развивать потенциал сотрудничества торговли.

"Примерно 50 % всего внешнеторгового оборота Беларуси приходится на Российскую Федерацию, а по блоку агрокомплекса это более 85 %. Важно обеспечить поставку тысяч тонн нефти, миллионов кубических метров газа, по широкой линейке обеспечить исполнение внешнеторговых договоров", - пояснил посол, добавив, что дружба двух народов не должна меряться только тоннами, километрами и кубометрами.

Внешние угрозы и санкции

Мезенцев напомнил, что Беларусь и Россия вновь подтвердили взаимодействие в оборонной сфере.

"Президент Путин очень четко и весомо сказал о том, что Беларусь в рамках возможной внешней угрозы никогда не останется одна. Мы переживали за тот сложный период, который пережила Беларусь в последние месяцы", - констатировал он.

По мнению посла, мир в последнее время становится жестче, и большие страны защищают свои национальные и экономические интересы, используя санкции против других государств.

"Санкционное давление – не ответ на ту или иную политическую ситуацию, это инструмент вывода потенциальных конкурентов из зоны тех региональных рынков, где мы можем зарабатывать, где можем быть представлены и укреплять сотрудничество. Нам важно быть очень сильными, мудрыми, уметь договариваться", - заключил Мезенцев.

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