ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Очень сложный год: посол России в Беларуси подвел итоги 2020-го

28.12.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 дек – Sputnik. Год 2020-й, каким он сложным ни был, дал подтверждение миллионам граждан России и Беларуси особого характера отношений между обоими государствами, об этом рассказал в эфире телеканала СТВ Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев.

"Эти отношения сформированы не за 12 месяцев, а за длинную единую историю Беларуси и России. Мы видим подтверждение глубины и масштаба диалога национальных лидеров – Владимира Путина и Александра Лукашенко", - отметил глава диппредставительства.

© Sputnik / Виктор Толочко
Посол РФ помог мальчику из детдома вернуться к родным в Беларуси

Медицина

Посол признал, что год был очень сложный: COVID-19, что называется, "потрепал всех". Это, по мнению Мезенцева, стало поводом для осмысления глубины белорусско-российских отношений.

"Первая вакцина, российская "Спутник V", пришла на территорию Беларуси. И мы благодарны за профессиональную оценку, которую дали санитарные врачи Беларуси", - подчеркнул посол, уточнив при этом, что первая партия препарата "Спутник V" поступит в республику для вакцинации уже в начале следующего года.

По его словам, это еще один повод для сплочения и определения того, что Беларусь и Россия может делать вместе в рамках реальных производств.

Торговля

Вспомнил дипломат и сентябрьский Форум регионов в Минске, который прошел в онлайн-формате.

"Новые акценты сделаны в поддержку реального сотрудничества городов-побратимов. Более чем 50 городов Беларуси имеют побратимские соглашения с более чем сотней городов России. Важно наполнить эти отношения", - сказал Мезенцев.

По его мнению, страны должны развивать потенциал сотрудничества торговли.

"Примерно 50 % всего внешнеторгового оборота Беларуси приходится на Российскую Федерацию, а по блоку агрокомплекса это более 85 %. Важно обеспечить поставку тысяч тонн нефти, миллионов кубических метров газа, по широкой линейке обеспечить исполнение внешнеторговых договоров", - пояснил посол, добавив, что дружба двух народов не должна меряться только тоннами, километрами и кубометрами.

© Sputnik / Виктор Толочко
Мезенцев об интеграции РФ и РБ: это огромный путь, и по нему надо дальше идти

Внешние угрозы и санкции

Мезенцев напомнил, что Беларусь и Россия вновь подтвердили взаимодействие в оборонной сфере.

"Президент Путин очень четко и весомо сказал о том, что Беларусь в рамках возможной внешней угрозы никогда не останется одна. Мы переживали за тот сложный период, который пережила Беларусь в последние месяцы", - констатировал он.

По мнению посла, мир в последнее время становится жестче, и большие страны защищают свои национальные и экономические интересы, используя санкции против других государств.

"Санкционное давление – не ответ на ту или иную политическую ситуацию, это инструмент вывода потенциальных конкурентов из зоны тех региональных рынков, где мы можем зарабатывать, где можем быть представлены и укреплять сотрудничество. Нам важно быть очень сильными, мудрыми, уметь договариваться", - заключил Мезенцев.

Читайте также:

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дмитрий Мезенцев считает что дружба, отношения, историю и будущее Союзного государства "не должна измеряться только тоннами, километрами и кубометрами".
 
Новости дня
Новости политики
 
Песков рассказал о графике работы Путина в праздники
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

27.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика