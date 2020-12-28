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Трамп подписал «Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси»
28.12.2020 10:55 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Акт о демократии в Беларуси содержится в бюджете на 2021 год, который
О подписании бюджета США сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир,
«Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси» дает дополнительные полномочия президенту США для введения санкций в связи с протестами после выбором в Беларуси.
President
— Judd Deere (@JuddPDeere45)
Напомним, «Акт о демократии в Беларуси», принятый еще в 2004 года Джорджем Бушем, был обновлен в очередной раз в связи выборами и с протестными событиями после них в Беларуси. По мнению американских властей, выборы были сфальсифицированы, а насилие, применяемое режимом в подавлении протестов, необоснованно.
Документ 22 декабря был
Акт о демократии
Кроме этого, документ признает Координационный совет законным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти и не признает Александра Лукашенко «избранным лидером Беларуси».
В американском "Акте о демократии" имеются положения о том, что
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Акт о демократии в Беларуси содержится в бюджете на 2021 год, который утвердил Дональд Трамп 28 декабря.
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