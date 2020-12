Трамп подписал «Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси»

Акт о демократии в Беларуси содержится в бюджете на 2021 год, который утвердил Дональд Трамп 28 декабря.

О подписании бюджета США сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир, пишет onliner.by. со ссылкой на документ.

«Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси» дает дополнительные полномочия президенту США для введения санкций в связи с протестами после выбором в Беларуси.

President @realDonaldTrump has signed H.R. 133, an Act making consolidated appropriations for the fiscal year ending September 30, 2021, providing coronavirus emergency response and relief, and for other purposes.

— Judd Deere (@JuddPDeere45) December 28, 2020

Напомним, «Акт о демократии в Беларуси», принятый еще в 2004 года Джорджем Бушем, был обновлен в очередной раз в связи выборами и с протестными событиями после них в Беларуси. По мнению американских властей, выборы были сфальсифицированы, а насилие, применяемое режимом в подавлении протестов, необоснованно.

Документ 22 декабря был отдан на подпись действующему президенту Дональду Трампу.

Акт о демократии включает в себя введение визовых запретов для высших и старших должностных лиц Беларуси и членов их семей; бизнесменов, приближенных к белорусскому руководству; сотрудников силовых ведомств; членов ЦИК; лиц, ответственных за гонения на независимые СМИ и отключения и цензуру интернета.

Кроме этого, документ признает Координационный совет законным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти и не признает Александра Лукашенко «избранным лидером Беларуси».