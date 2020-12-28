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Интрига с Всебелорусским народным собранием разрешилась

28.12.2020 11:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 дек – Sputnik. Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля, сообщил Telegram-канал Пул Первого.

© Sputnik
Всебелорусское вече – хроника

"Дату озвучил президент на сегодняшнем совещании по подготовке Всебелорусского народного собрания", - говорится в сообщении.

Что станет с ВНС?

Ранее в ходе посещения Столбцовской центральной районной больницы Александр Лукашенко заявил, что ВНС необходимо сделать конституционным органом. Выглядеть это должно следующим образом:

- ВНС будут избирать на пять лет (а не собирать раз в пятилетку, как сейчас),

- ему будет передана часть президентских полномочий,

- это будет работа на общественных началах - без зарплаты,

- с парламентом деятельность ВНС пересекаться не будет.

"Если растворить полномочия президента, будет полный бардак, который мы в середине 90-х пережили. Поэтому нужен орган, который бы всех стабилизировал. Я сторонник того, чтобы все решали вы. Народ должен решать", - уверен белорусский лидер.

По мнению главы государства, большое видится на расстоянии и, возможно, когда пройдет определенное время в Беларуси поймут, что в истории белорусов это важнейший форум.
"В силу того момента, который страна переживает", - пояснил свою мысль белорусский лидер.

Власти республики готовятся провести реформу Основного закона, предложения для этого собирает вся вертикаль, чтобы обсудить на готовящемся Всебелорусском народном собрании.

Пресс-служба президента Республики Беларусь
Лукашенко предложил "красивую" схему перераспределения полномочий

Орган прямого народовластия

VI Всебелорусское народное собрание власти планируют провести в феврале 2021 году, а сейчас на республиканском и региональном уровне идет организационная подготовка и избрание делегатов.

"Это должны быть люди, представляющие все слои и группы населения, весь белорусский народ. Так у нас было всегда, начиная с 1996 года, когда мы провели первый Всебелорусский съезд", - напомнил Александр Лукашенко.

По его словам, в те времена было нелегко, нагнеталось противостояние в обществе, но власти удалось собрать людей и "направить энергию общества на благо страны. Этот орган прямого народовластия сыграл важную роль".

По мнению главы государства, большое видится на расстоянии и, возможно, когда пройдет определенное время в Беларуси поймут, что в истории белорусов это важнейший форум.

"В силу того момента, который страна переживает", - пояснил свою мысль белорусский лидер.

Давление будет нарастать

Александр Лукашенко напомнил, что роль первого в истории Всебелорусского собрания была в том, чтобы защитить страну, и это было сложное время.
Особенностью проведения нынешнего ВНС будет геополитическая обстановка, потому что такого внешнего давления белорусские власти на себе еще не испытывали.

© Sputnik
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"Тогда было, как я уже сказал, непросто, но такого внешнего давления не было. Все огромные страны были заняты своими проблемами", - констатировал глава государства.

В феврале на ВНС будут подведены итоги пятилетки, а также программа на следующие пять лет, которая предполагает сохранение существующей государственной парадигмы.

"Мы прекрасно понимаем, что геополитическое и экономическое противостояние будет нарастать, да и пандемия в ближайшее время никуда не денется", - признал Александр Лукашенко.

Последует

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Теги: Минск
 
 
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Представительный орган в Беларуси власти хотят наделить конституционными полномочиями и, таким образом, провести главную реформу в стране.
 
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