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Интрига с Всебелорусским народным собранием разрешилась
28.12.2020 11:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 дек – Sputnik. Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля, сообщил Telegram-канал Пул Первого.
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"Дату озвучил президент на сегодняшнем совещании по подготовке Всебелорусского народного собрания", - говорится в сообщении.
Что станет с ВНС?
Ранее в ходе посещения Столбцовской центральной районной больницы Александр Лукашенко заявил, что ВНС необходимо сделать конституционным органом. Выглядеть это должно следующим образом:
- ВНС будут избирать на пять лет (а не собирать раз в пятилетку, как сейчас),
- ему будет передана часть президентских полномочий,
- это будет работа на общественных началах - без зарплаты,
- с парламентом деятельность ВНС пересекаться не будет.
"Если растворить полномочия президента, будет полный бардак, который мы в середине 90-х пережили. Поэтому нужен орган, который бы всех стабилизировал. Я сторонник того, чтобы все решали вы. Народ должен решать", - уверен белорусский лидер.
По мнению главы государства, большое видится на расстоянии и, возможно, когда пройдет определенное время в Беларуси поймут, что в истории белорусов это важнейший форум.
Власти республики готовятся провести реформу Основного закона, предложения для этого собирает вся вертикаль, чтобы обсудить на готовящемся Всебелорусском народном собрании.
Пресс-служба президента Республики Беларусь
Орган прямого народовластия
VI Всебелорусское народное собрание власти планируют провести в феврале 2021 году, а сейчас на республиканском и региональном уровне идет организационная подготовка и избрание делегатов.
"Это должны быть люди, представляющие все слои и группы населения, весь белорусский народ. Так у нас было всегда, начиная с 1996 года, когда мы провели первый Всебелорусский съезд", - напомнил Александр Лукашенко.
По его словам, в те времена было нелегко, нагнеталось противостояние в обществе, но власти удалось собрать людей и "направить энергию общества на благо страны. Этот орган прямого народовластия сыграл важную роль".
По мнению главы государства, большое видится на расстоянии и, возможно, когда пройдет определенное время в Беларуси поймут, что в истории белорусов это важнейший форум.
"В силу того момента, который страна переживает", - пояснил свою мысль белорусский лидер.
Давление будет нарастать
Александр Лукашенко напомнил, что роль первого в истории Всебелорусского собрания была в том, чтобы защитить страну, и это было сложное время.
"Тогда было, как я уже сказал, непросто, но такого внешнего давления не было. Все огромные страны были заняты своими проблемами", - констатировал глава государства.
В феврале на ВНС будут подведены итоги пятилетки, а также программа на следующие пять лет, которая предполагает сохранение существующей государственной парадигмы.
"Мы прекрасно понимаем, что геополитическое и экономическое противостояние будет нарастать, да и пандемия в ближайшее время никуда не денется", - признал Александр Лукашенко.
Последует
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Представительный орган в Беларуси власти хотят наделить конституционными полномочиями и, таким образом, провести главную реформу в стране.
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