Интрига с Всебелорусским народным собранием разрешилась

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 дек – Sputnik. Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля, сообщил Telegram-канал Пул Первого.

"Дату озвучил президент на сегодняшнем совещании по подготовке Всебелорусского народного собрания", - говорится в сообщении.

Что станет с ВНС?

Ранее в ходе посещения Столбцовской центральной районной больницы Александр Лукашенко заявил, что ВНС необходимо сделать конституционным органом. Выглядеть это должно следующим образом:

- ВНС будут избирать на пять лет (а не собирать раз в пятилетку, как сейчас),

- ему будет передана часть президентских полномочий,

- это будет работа на общественных началах - без зарплаты,

- с парламентом деятельность ВНС пересекаться не будет.

"Если растворить полномочия президента, будет полный бардак, который мы в середине 90-х пережили. Поэтому нужен орган, который бы всех стабилизировал. Я сторонник того, чтобы все решали вы. Народ должен решать", - уверен белорусский лидер.

По мнению главы государства, большое видится на расстоянии и, возможно, когда пройдет определенное время в Беларуси поймут, что в истории белорусов это важнейший форум.

"В силу того момента, который страна переживает", - пояснил свою мысль белорусский лидер.

Власти республики готовятся провести реформу Основного закона, предложения для этого собирает вся вертикаль, чтобы обсудить на готовящемся Всебелорусском народном собрании.

Орган прямого народовластия

VI Всебелорусское народное собрание власти планируют провести в феврале 2021 году, а сейчас на республиканском и региональном уровне идет организационная подготовка и избрание делегатов.

"Это должны быть люди, представляющие все слои и группы населения, весь белорусский народ. Так у нас было всегда, начиная с 1996 года, когда мы провели первый Всебелорусский съезд", - напомнил Александр Лукашенко.

По его словам, в те времена было нелегко, нагнеталось противостояние в обществе, но власти удалось собрать людей и "направить энергию общества на благо страны. Этот орган прямого народовластия сыграл важную роль".

По мнению главы государства, большое видится на расстоянии и, возможно, когда пройдет определенное время в Беларуси поймут, что в истории белорусов это важнейший форум.

"В силу того момента, который страна переживает", - пояснил свою мысль белорусский лидер.

Давление будет нарастать

Александр Лукашенко напомнил, что роль первого в истории Всебелорусского собрания была в том, чтобы защитить страну, и это было сложное время.

Особенностью проведения нынешнего ВНС будет геополитическая обстановка, потому что такого внешнего давления белорусские власти на себе еще не испытывали.

"Тогда было, как я уже сказал, непросто, но такого внешнего давления не было. Все огромные страны были заняты своими проблемами", - констатировал глава государства.

В феврале на ВНС будут подведены итоги пятилетки, а также программа на следующие пять лет, которая предполагает сохранение существующей государственной парадигмы.

"Мы прекрасно понимаем, что геополитическое и экономическое противостояние будет нарастать, да и пандемия в ближайшее время никуда не денется", - признал Александр Лукашенко.

Последует

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