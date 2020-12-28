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Трамп утвердил Акт о демократии в Беларуси
28.12.2020 11:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 дек – Sputnik. Американский президент Дональд Трамп подписал бюджет США на 2021 год, сообщил пресс-секретарь Белого дома Джад Дир.
© Sputnik Вячеслав Шарапов
В состав бюджета входит законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси" (Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty). Ранее его утвердил Сенат США.
Документ не признает легитимным действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, призывает к проведению новых президентских и парламентских выборов в стране в соответствии со стандартами ОБСЕ, а также к освобождению всех политзаключенных.
Законопроект предусматривает оказание помощи политическим беженцам, покидающим Беларусь, и активистам. В нем говорится о расследовании нарушений прав человека и противодействии интернет-цензуре в республике.
Акт предусматривает введение санкций. Они касаются белорусских чиновников, членов Центральной избирательной комиссии, представителей Союзного государства и российских граждан, которые подозреваются в преследовании белорусских СМИ.
Кроме того, документ расширяет полномочия президента США, который может лишить американской визы белоруса, подозреваемого в подавлении протестных акций или участии в фальсификации выборов в республике.
Реакция белорусской стороны
Законопроект подвергся критике белорусских парламентариев: 24 декабря соответствующее заявление
"Американские законодатели, прикрываясь отстаиванием прав человека, пытаются оказать прямое давление на белорусские власти в ситуации, когда в самих Соединенных Штатах до сих пор не прекращаются ожесточенные споры относительно итогов прошедших президентских выборов", – говорится в заявлении.
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© Photo : МИД Беларуси
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Санкционные меры предусматривают блокировку собственности, которая находится в Штатах, (при ее наличии), визовые ограничения, а также запрет на ведение дел с гражданами США.
Белорусский МИД заявил, что считает решение США о расширении санкций эмоциональным и не имеющим ничего общего с реальным положением дел, а также отметил, что
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Документ входит в состав проекта бюджета Соединенных Штатов на 2021 год, который уже подписал американский лидер.
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