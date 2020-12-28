Трамп утвердил Акт о демократии в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 дек – Sputnik. Американский президент Дональд Трамп подписал бюджет США на 2021 год, сообщил пресс-секретарь Белого дома Джад Дир.

В состав бюджета входит законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси" (Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty). Ранее его утвердил Сенат США.

Документ не признает легитимным действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, призывает к проведению новых президентских и парламентских выборов в стране в соответствии со стандартами ОБСЕ, а также к освобождению всех политзаключенных.

Законопроект предусматривает оказание помощи политическим беженцам, покидающим Беларусь, и активистам. В нем говорится о расследовании нарушений прав человека и противодействии интернет-цензуре в республике.

Акт предусматривает введение санкций. Они касаются белорусских чиновников, членов Центральной избирательной комиссии, представителей Союзного государства и российских граждан, которые подозреваются в преследовании белорусских СМИ.

Кроме того, документ расширяет полномочия президента США, который может лишить американской визы белоруса, подозреваемого в подавлении протестных акций или участии в фальсификации выборов в республике.

Реакция белорусской стороны

Законопроект подвергся критике белорусских парламентариев: 24 декабря соответствующее заявление было опубликовано на сайте Совета Республики Национального собрания. В нем отмечается, что данный акт "создает угрозу международному миру и безопасности", демонстрирует вмешательство американской стороны во внутренние дела Беларуси и стремление помешать интеграции стран Союзного государства.

"Американские законодатели, прикрываясь отстаиванием прав человека, пытаются оказать прямое давление на белорусские власти в ситуации, когда в самих Соединенных Штатах до сих пор не прекращаются ожесточенные споры относительно итогов прошедших президентских выборов", – говорится в заявлении.

Санкции против Беларуси

В отношении Беларуси действуют три пакета санкций ЕС. Первые два появились в октябре и ноября , последний был опубликован 17 декабря . В "черные списки" вошли в общей сложности 84 фамилии и семь юридических лиц. Среди имен, в отношении которых Евросоюз вводит санкции, – президент страны Александр Лукашенко. Один из пакетов санкций поддержала Канада, а также ряд других стран.

Беларусь уже вводила зеркальные санкции против ЕС и Канады, однако МИД страны объявил о том, что подготовил еще один "чувствительный ответ" в отношении Евросоюза.

В среду, 23 декабря, американские власти также огласили новые санкционные меры, которые затронут чиновников и силовиков из Беларуси. В "черные списки" вошли члены ЦИК Беларуси, спецназ "Альфа", ОМОН и замглавы МВД Геннадий Казакевич.

Санкционные меры предусматривают блокировку собственности, которая находится в Штатах, (при ее наличии), визовые ограничения, а также запрет на ведение дел с гражданами США.

Белорусский МИД заявил, что считает решение США о расширении санкций эмоциональным и не имеющим ничего общего с реальным положением дел, а также отметил, что ответные меры уже подготовлены и будут введены в действие.

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