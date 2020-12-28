Всебелорусское народное собрание назначено на 11-12 февраля

О дате проведения VI Всебелорусского народного собрания стало известно на совещании по его подготовке.

Александр Лукашенко сообщил, что ВНС состоится 11-12 февраля, передает пропрезидентский телеграм-канал «Пул Первого».

Ранее Лукашенко заявлял, что на ВНС будут представлены изменения в Конституцию Беларуси, а само собрание нужно сделать конституционным органом. Он предложил избираться делегатов на пятилетний срок. Работать они будут на общественных началах. При этом их роль и статус значительно повысят: им будут подотчетны руководители парламента, министры и губернаторы.

Справка БДГ

Первое Всебелорусское народное собрание прошло в Минске 19-20 октября 1996 года. Созвал его, как и последующие, Александр Лукашенко. Тогда делегатами стали почти 4,8 тыс. человек. Делегаты приняли первую в истории независимой Беларуси программу социально-экономического развития страны на пятилетку и одобрили курс президента и правительства.

По словам Лукашенко, Всебелорусское народное собрание проводится ради «реализации конституционного права граждан участвовать в обсуждении вопросов государственной и общественной жизни».

На Всебелорусском народном собрании власти рассказывают о достижениях в развитии страны за предыдущие пять лет и обсуждают прогнозные документы на новый срок.

Российский эксперт, профессор, экс-депутат Думы РФ, Владимир Рыжков считает , что Всебелорусское народное собрание в 2021 году – «ширма, фикция» для закрепления власти Александра Лукашенко. В Беларуси нет партии, которой могла бы принадлежать власть, режим держится на силовых министерствах и на финансировании Москвы. Лукашенко хочет закрепить статус ВНС и сам возглавить его.

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