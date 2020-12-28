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Всебелорусское народное собрание назначено на 11-12 февраля
28.12.2020 12:11 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
О дате проведения VI Всебелорусского народного собрания стало известно на совещании по его подготовке.
Александр Лукашенко сообщил, что ВНС состоится 11-12 февраля,
Ранее Лукашенко заявлял, что на ВНС будут представлены изменения в Конституцию Беларуси, а само собрание нужно сделать конституционным органом. Он предложил избираться делегатов на пятилетний срок. Работать они будут на общественных началах. При этом их роль и статус значительно повысят: им будут подотчетны руководители парламента, министры и губернаторы.
Справка БДГ
Первое Всебелорусское народное собрание прошло в Минске 19-20 октября 1996 года. Созвал его, как и последующие, Александр Лукашенко. Тогда делегатами стали почти 4,8 тыс. человек. Делегаты приняли первую в истории независимой Беларуси программу социально-экономического развития страны на пятилетку и одобрили курс президента и правительства.
По словам Лукашенко, Всебелорусское народное собрание проводится ради «реализации конституционного права граждан участвовать в обсуждении вопросов государственной и общественной жизни».
На Всебелорусском народном собрании власти рассказывают о достижениях в развитии страны за предыдущие пять лет и обсуждают прогнозные документы на новый срок.
Российский эксперт, профессор, экс-депутат Думы РФ, Владимир Рыжков
Фото nn.by
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О дате проведения VI Всебелорусского народного собрания стало известно на совещании по его подготовке.
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