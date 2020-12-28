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Лукашенко о Всебелорусском народном собрании: Никаких решений в угоду зарубежным советчикам и их здешним приверженцам быть не должно
28.12.2020 12:53 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 28 декабря. Новшества, которые будут предлагаться на VI Всебелорусском народном собрании, "обязаны служить одной цели — нашим людям и благополучию людей", заявил Александр Лукашенко 28 декабря в Минске на совещании по подготовке ВНС. "Никаких решений в угоду зарубежным советчикам и их здешним приверженцам быть не должно", — добавил он (видеофрагмент выступления Лукашенко разместил телеграм-канал "Пул Первого").
Всебелорусское народное собрание запланировано на 11—12 февраля.
Марина Носова, БелаПАН.
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Лукашенко о Всебелорусском народном собрании: Никаких решений в угоду зарубежным советчикам и их здешним приверженцам быть не должно
Минск, 28 декабря. Новшества, которые будут предлагаться на VI Всебелорусском народном собрании, "обязаны служить одной цели — нашим людям и благополучию...
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