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Лукашенко о Всебелорусском народном собрании: Никаких решений в угоду зарубежным советчикам и их здешним приверженцам быть не должно

28.12.2020 12:53 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 28 декабря. Новшества, которые будут предлагаться на VI Всебелорусском народном собрании, "обязаны служить одной цели  — нашим людям и благополучию людей", заявил Александр Лукашенко 28 декабря в Минске на совещании по подготовке ВНС. "Никаких решений в угоду зарубежным советчикам и их здешним приверженцам быть не должно", — добавил он (видеофрагмент выступления Лукашенко разместил телеграм-канал "Пул Первого").

"Вокруг этих главных постулатов необходимо строить и концепцию основного доклада, и его обсуждение,  — сказал Лукашенко. — Люди должны от власти услышать главные направления нашего развития на предстоящую пятилетку и анализ пройденного. И те два вопроса (экономический и социально-политический) должны прозвучать. Наши видение и предложения участникам собрания должны быть конкретными и отражать реальные проблемы и чаяния людей. Нам не нужны оторванные от жизни теории. Нужен ответ на существующие запросы общества. При этом следует изучить самый широкий спектр мнений и суждений наших граждан".

Всебелорусское народное собрание запланировано на 11—12 февраля.


Марина Носова, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 28 декабря. Новшества, которые будут предлагаться на VI Всебелорусском народном собрании, "обязаны служить одной цели  — нашим людям и благополучию...
 
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