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МИД Украины: влияние Запада на события в Беларуси крайне ограничено
28.12.2020 15:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 дек – Sputnik. Будущее Беларуси находится исключительно в руках белорусского народа, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью журналу
Ранее стало известно, что Кабмин Украины одобрил облегченные правила получения ВНЖ страны для IT-специалистов и членов их семей. Люди, "иммиграция которых соответствует интересам Украины", смогут получить необходимые документ в течение трех дней.
© REUTERS / ERIN SCOTT
Во время онлайн-брифинга глава украинского МИД заявил, что решение правительства страны в первую очередь отвечает "интересам самих белорусов, тех, кто некомфортно себя чувствует под давлением в Беларуси".
Такую политику "поддержки белорусского народа" власти Украины "решительно продолжат", заявил Кулеба.
Будущее - в руках белорусов
По его словам в интервью немецкому журналу, влияние ЕС и других западных стран на события в Беларуси, крайне ограничено. Министр подчеркнул, что не видит, как Беларусь может развиваться в прозападном направлении в обозримом будущем.
Кулеба уверен, что продемократическая часть белорусского общества переживает процесс созревания, что, в свою очередь, потребует высокой цены.
"Мы можем сделать то, что мы уже делаем сейчас: открыть наши границы для тех, кто вынужден или хочет покинуть страну, и защитить людей, которые работают на демократию в своей стране. Но будущее Беларуси находится исключительно в руках белорусского народа", - подчеркнул глава МИД Украины.
Киев против санкций
Ранее глава МИД Украины уже выступал с заявлениями, что выступает категорически против того, чтобы "душить" Беларусь, бизнес в республике и производство.
"Если брать за стартовую точку нынешнюю ситуацию в Беларуси, то я пока против любых экономических санкций против белорусских компаний или секторов экономики", - уточнил украинский министр в интервью
© Sputnik / Виктор Толочко
По словам Кулебы, торговля между двумя странами очень важна, поэтому Киеву нужно придерживаться такой логики.
В настоящее время в отношении официального Минска введены два пакета санкций со стороны Европейского Союза, который представляют собою списки чиновников и силовиков, попавших под индивидуальные ограничения.
Теперь в Брюсселе заявили о том, что ведется работа над очередным пакетом рестрикций, которые теперь затронут и белорусские организации и будут носить экономический характер.
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Белорусские власти оказались под шквалом критики со стороны западных партнеров, а также получили новую волну санкций.
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