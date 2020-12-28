МИД Украины: влияние Запада на события в Беларуси крайне ограничено

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 дек – Sputnik. Будущее Беларуси находится исключительно в руках белорусского народа, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью журналу Internationale Politik .

Ранее стало известно, что Кабмин Украины одобрил облегченные правила получения ВНЖ страны для IT-специалистов и членов их семей. Люди, "иммиграция которых соответствует интересам Украины", смогут получить необходимые документ в течение трех дней.

Во время онлайн-брифинга глава украинского МИД заявил, что решение правительства страны в первую очередь отвечает "интересам самих белорусов, тех, кто некомфортно себя чувствует под давлением в Беларуси".

Такую политику "поддержки белорусского народа" власти Украины "решительно продолжат", заявил Кулеба.

Будущее - в руках белорусов

По его словам в интервью немецкому журналу, влияние ЕС и других западных стран на события в Беларуси, крайне ограничено. Министр подчеркнул, что не видит, как Беларусь может развиваться в прозападном направлении в обозримом будущем.

Кулеба уверен, что продемократическая часть белорусского общества переживает процесс созревания, что, в свою очередь, потребует высокой цены.

"Мы можем сделать то, что мы уже делаем сейчас: открыть наши границы для тех, кто вынужден или хочет покинуть страну, и защитить людей, которые работают на демократию в своей стране. Но будущее Беларуси находится исключительно в руках белорусского народа", - подчеркнул глава МИД Украины.

Киев против санкций

Ранее глава МИД Украины уже выступал с заявлениями, что выступает категорически против того, чтобы "душить" Беларусь, бизнес в республике и производство.

"Если брать за стартовую точку нынешнюю ситуацию в Беларуси, то я пока против любых экономических санкций против белорусских компаний или секторов экономики", - уточнил украинский министр в интервью РБК-Украина .

По словам Кулебы, торговля между двумя странами очень важна, поэтому Киеву нужно придерживаться такой логики.

В настоящее время в отношении официального Минска введены два пакета санкций со стороны Европейского Союза, который представляют собою списки чиновников и силовиков, попавших под индивидуальные ограничения.

Теперь в Брюсселе заявили о том, что ведется работа над очередным пакетом рестрикций, которые теперь затронут и белорусские организации и будут носить экономический характер.

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