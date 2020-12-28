Гайдукевич: Всебелорусское собрание должно решить вопрос по революциям

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 дек - Sputnik. Процесс выдвижения делегатов на Всебелорусское народное собрание будет прозрачным, считает депутат Палаты представителей и лидер партии Олег Гайдукевич.

"Не думаю, что оно будет проходить только в течение одного дня. Скорее, два или три продлиться этот всенародный форм. (…) . Полагаю, что на него будет приглашено не менее трех тысяч делегатов - столько, сколько вместит Дворец Независимости", - заявил Sputnik в понедельник Олег Гайдукевич.

Начинается выдвижение

По словам заместитель председателя комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента, выдвижение делегатов начнется уже завтра. "Уверен, что оно пройдет открыто, прозрачно и на всенародном форуме будут представлен срез белорусского общества. Думаю, что через неделю-две все узнают первые результаты выдвижения делегатов".

Парламентарий отметил, что задача стоит собрать все слои общества, чтобы это был действительно всенародный форум.

"Это не значит, что на нем будут выступать политики или политические эксперты. Это другой формат. В Минск должны приехать люди со всей страны – рабочие, аграрии, педагоги, люди разных профессий, разных политических взглядов, разных партий", – считает собеседник агентства.

"Кто, по моему мнению, должен стать делегатом съезда? Я видел передачу про девочку студентку, которая в свободное от учебы время помогает медикам бороться с ковидом. Она сутками не спит. Вот для меня пример того, каким должен быть делегат. Это люди, которые что-то делают для страны, а не только умеют говорить", – сказал политик.

Политика на первом месте

По мнению парламентария, предстоящее Всебелорусское собрание по тематике, накалу политических страстей и судьбоносности будет похоже на первый всебелорусский форум.

"Все подобные собрания, за исключением первого, обсуждали экономику и социальную политику государства. Теперь будет во главе угла политика, как и на самом первом Всебелорусском народном собрании, которое проходило в тяжелейшие для страны годы. Это было время первого референдума, который, по моему мнению, обеспечил стабильное нормальное развитие станы на многие годы вперед", – сказал Гайдукевич.

Нужна конкретика

Политик отметил, что Беларусь имеет опыт проведения масштабных всенародных форумов, но это Всебелорусское собрание будут отличаться от предыдущих тем, что "выросло новое поколение, раз, а во-вторых - рассмотреть придется очень серьезные политические вопросы".

По словам политика, в сложный для страны момент нужно не просто приехать на форум и поговорить.

"Нужна конкретика. Важно не просто выйти за трибуну и поговорить. Мы должны показать народу, что есть план развития страны на ближайшие пять лет. Чтоб народ знал, что, к примеру, через год мы меняем избирательное законодательство. И так по каждому году. Понятно, что план будет корректироваться, но люди должны знать, что предстоит сделать".

Решить вопрос по революциям

Гайдукевич также высказал мнение, что на предстоящем Всебелорусском собрании "должны еще раз подтвердить посыл, что в стране никогда не будет насильственной смены власти, что никогда ничего не будут решать на улице, путем революций".

"Мое мнение, что самые мирные революции, это все равно смерть и кровь. (…) Беларусь должна идти эволюционным путем", – сказал политик.