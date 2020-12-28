Лукашенко подписал указ о проведении Всебелорусского народного собрания

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 дек – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ о созыве шестого Всебелорусского народного собрания, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Президент постановил созвать 11–12 февраля 2021 года в Минске VI Всебелорусское народное собрание. На обсуждение его участников будут вынесены основные положения Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны", – сказали там.

По информации пресс-службы, всего на собрание приедут 2700 участников, их выберут районные и городские Советы депутатов, а также самые крупные общественные объединения. Области будут представлять не более 310 человек, Минска – не более 370.

Кого пригласят?

Перечень приглашенных лиц определит оргкомитет: среди них будут руководители госорганов и организаций, представителей Советов депутатов, общественных объединений, СМИ, дипломатических представительств и консульских учреждений, белорусских диаспор, международных и иностранных организаций.

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