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Лукашенко подписал указ о проведении Всебелорусского народного собрания
28.12.2020 17:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 дек – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ о созыве шестого Всебелорусского народного собрания, сообщили в пресс-службе главы государства.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Президент постановил созвать 11–12 февраля 2021 года в Минске VI Всебелорусское народное собрание. На обсуждение его участников будут вынесены основные положения Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны", – сказали там.
По информации пресс-службы, всего на собрание приедут 2700 участников, их выберут районные и городские Советы депутатов, а также самые крупные общественные объединения. Области будут представлять не более 310 человек, Минска – не более 370.
Кого пригласят?
Перечень приглашенных лиц определит оргкомитет: среди них будут руководители госорганов и организаций, представителей Советов депутатов, общественных объединений, СМИ, дипломатических представительств и консульских учреждений, белорусских диаспор, международных и иностранных организаций.
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На собрание приедут 2,7 тысячи делегатов – их выберут местные Советы депутатов и общественные организации.
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