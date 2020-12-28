Очередной обмен пленными прошел между Азербайджаном и Арменией

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 дек – Sputnik. Очередной обмен пленными состоялся между Арменией и Азербайджаном, сообщил в понедельник командующий миротворцами в Нагорном Карабахе Рустам Мурадов.

"Сегодня осуществлен очередной обмен пленными. В результате проведенной работы российскими миротворцами под моим личным контролем самолетом ВКС РФ доставлены в Баку двое находившихся в плену азербайджанцев и возвращены четверо пленных в Эребуни", – сказал он.

По словам Мурадова, находящиеся в регионе российские миротворцы и в дальнейшем будут способствовать неукоснительному выполнению странами трехстороннего соглашения.

В сентябре в Нагорном Карабахе снова начались боевые действия, которые привели к жертвам среди гражданских. Баку и Ереван несколько раз пытались заключить перемирие, однако успешным стало только трехстороннее соглашение, достигнутое 10 ноября. При посредничестве России противоборствующие страны договорились прекратить огонь и начать обмен пленными. В результате Азербайджану были переданы Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, в Нагорном Карабахе также были размещен российский миротворческий контингент.

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