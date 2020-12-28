ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минская милиция сообщила о задержании двух женщин, рассыпавших на дороге саморезы

29.12.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 28 декабря. С поличным задержаны две женщины, которые возле одного из охраняемых объектов рассыпали на дорогу саморезы, сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

"Инцидент произошел вчера, 27 декабря, около 13 часов во Фрунзенском районе столицы. Две 40-летние женщины, проходя мимо ворот административного здания, рассыпали на дороге саморезы с целью повредить колеса и шины служебного транспорта", — отмечается в релизе.

Женщины свою вину не признали. Ранее к уголовной ответственности они не привлекались. Возбуждено дело по ст. 339 УК (хулиганство).


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 28 декабря. С поличным задержаны две женщины, которые возле одного из охраняемых объектов рассыпали на дорогу саморезы, сообщила пресс-служба ГУВД...
 
Новости дня
Новости политики
 
Гайдукевич: Всебелорусское собрание должно решить вопрос по революциям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика