ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МИД: Акт о демократии в Беларуси – вмешательство во внутренние дела

29.12.2020 10:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 дек – Sputnik. Подписание Акта о демократии в Беларуси – однозначно недружественный шаг со стороны США, заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

© Sputnik
Только начало: эксперт сделал прогноз о санкциях США в отношении Беларуси

Ранее стало известно, что действующий американский президент Дональд Трамп перед уходом из Белого дома подписал целый пакет документов, в том числе и Акт о демократии в Беларуси.

Документ не признает легитимным главу государства Александра Лукашенко, призывает к проведению новых президентских и парламентских выборов в стране в соответствии со стандартами ОБСЕ, а также к освобождению всех политзаключенных.

Помимо прочего Акт о демократии вводит санкции в отношении белорусских властей и предусматривает оказание помощи белорусам, вынужденным покинуть республику.

Демократические шаблоны США

Пресс-секретарь МИД сказал, что официальный Минск к "так называемому Акту" свое отношение обозначил довольно четко и неоднократно. По этому поводу соответствующие заявления делали депутаты.

"Большего внимания этот, мягко говоря, со всех точек зрения странный и бесполезный документ вряд ли стоит. И укреплению суверенитета Беларуси он точно не поможет".

По словам Анатолия Глаза, "именно так выглядит однозначно недружественный шаг и неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства".

© REUTERS / KEN CEDENO
США ввели новые санкции против белорусских чиновников и силовиков

"Совершенно пародийно смотрится навязывание американскими законодателями каких-то демократических шаблонов другим странам, когда в самих США положение дел с демократией весьма и весьма далеко от идеала", – уверены в МИД.

Несмотря ни на что белорусская сторона по-прежнему настроена на нормализацию отношений с Соединенными Штатами, как с уходящей администрацией, так и новой, но "сугубо через равноправный и взаимоуважительный диалог".

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Соединенных Штатов подписал документ, который не признает легитимность действующей белорусской власти в связи с событиями, последовавшими после...
 
Новости дня
Новости политики
 
Очередной обмен пленными прошел между Азербайджаном и Арменией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика