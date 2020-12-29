МИД: Акт о демократии в Беларуси – вмешательство во внутренние дела

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 дек – Sputnik. Подписание Акта о демократии в Беларуси – однозначно недружественный шаг со стороны США, заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

Ранее стало известно, что действующий американский президент Дональд Трамп перед уходом из Белого дома подписал целый пакет документов, в том числе и Акт о демократии в Беларуси.

Документ не признает легитимным главу государства Александра Лукашенко, призывает к проведению новых президентских и парламентских выборов в стране в соответствии со стандартами ОБСЕ, а также к освобождению всех политзаключенных.

Помимо прочего Акт о демократии вводит санкции в отношении белорусских властей и предусматривает оказание помощи белорусам, вынужденным покинуть республику.

Демократические шаблоны США

Пресс-секретарь МИД сказал, что официальный Минск к "так называемому Акту" свое отношение обозначил довольно четко и неоднократно. По этому поводу соответствующие заявления делали депутаты.

"Большего внимания этот, мягко говоря, со всех точек зрения странный и бесполезный документ вряд ли стоит. И укреплению суверенитета Беларуси он точно не поможет".

По словам Анатолия Глаза, "именно так выглядит однозначно недружественный шаг и неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства".

"Совершенно пародийно смотрится навязывание американскими законодателями каких-то демократических шаблонов другим странам, когда в самих США положение дел с демократией весьма и весьма далеко от идеала", – уверены в МИД.

Несмотря ни на что белорусская сторона по-прежнему настроена на нормализацию отношений с Соединенными Штатами, как с уходящей администрацией, так и новой, но "сугубо через равноправный и взаимоуважительный диалог".