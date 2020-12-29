|
МИД: Акт о демократии в Беларуси – вмешательство во внутренние дела
29.12.2020 10:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек – Sputnik. Подписание Акта о демократии в Беларуси – однозначно недружественный шаг со стороны США, заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
Ранее стало известно, что действующий американский президент Дональд Трамп перед уходом из Белого дома
Документ не признает легитимным главу государства Александра Лукашенко, призывает к проведению новых президентских и парламентских выборов в стране в соответствии со стандартами ОБСЕ, а также к освобождению всех политзаключенных.
Помимо прочего Акт о демократии вводит санкции в отношении белорусских властей и предусматривает оказание помощи белорусам, вынужденным покинуть республику.
Демократические шаблоны США
Пресс-секретарь МИД сказал, что официальный Минск к "так называемому Акту" свое отношение обозначил довольно четко и неоднократно. По этому поводу соответствующие заявления делали депутаты.
"Большего внимания этот, мягко говоря, со всех точек зрения странный и бесполезный документ вряд ли стоит. И укреплению суверенитета Беларуси он точно не поможет".
По словам Анатолия Глаза, "именно так выглядит однозначно недружественный шаг и неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства".
© REUTERS / KEN CEDENO
"Совершенно пародийно смотрится навязывание американскими законодателями каких-то демократических шаблонов другим странам, когда в самих США положение дел с демократией весьма и весьма далеко от идеала", – уверены в МИД.
Несмотря ни на что белорусская сторона по-прежнему настроена на нормализацию отношений с Соединенными Штатами, как с уходящей администрацией, так и новой, но "сугубо через равноправный и взаимоуважительный диалог".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Соединенных Штатов подписал документ, который не признает легитимность действующей белорусской власти в связи с событиями, последовавшими после...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)