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МИД: санкции Литвы против санатория "Беларусь" – лицемерие высшей пробы

29.12.2020 11:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 дек – Sputnik. Санкции в отношении белорусского санатория бьют по литовским гражданам, заявил корреспонденту Sputnik пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

Ранее стало известно о решении официального Вильнюса заморозить счета санатория "Беларусь", который находится в литовском Друскининкае.

© Photo : Евразийский банк развития
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Напомним, ЕС трижды публиковал санкционные списки по Беларуси: 2 октября, 6 ноября и 17 декабря. В третий пакет включено Управление делами президента Республики Беларусь, в систему которого входит и белорусский санаторий.

Ситуация на контроле

По словам пресс-секретаря МИД, санкции в отношении белорусского санатория демонстрируют не только "ущербность принятых ЕС решений, о которой мы постоянно говорили, но и пример лицемерия высшей пробы".

"Сразу литовская сторона совершенно бездумно или наоборот – осознанно – заваривает проблему, намеренно оставив своих граждан в новогодние праздники без заработной платы, а затем активно заявляет, подчеркну – пока только заявляет – о героических усилиях по решению вопроса", – отметил он.

При этом Анатолий Глаз заверил, что ситуация находится на контроле и общество будет проинформировано о том, как вопрос будет решен со стороны литовских властей.

"Ответственность здесь очевидна и просто словами, надеемся, отделаться не удастся", – подчеркнул он.

Санкционный шабаш Литвы

По мнению пресс-секретаря МИД, принятые литовской стороной ограничения в отношении санатория являются циничными. Причем в погоне за политическими дивидендами наносится прямой урон белорусам, "за благополучие которых они, якобы, ратуют".

Белорусское внешнеполитическое ведомство напомнило, что санаторий в литовском Друскининкае - медицинское учреждение, которое является центром реабилитации для детей, в том числе для детей-инвалидов. Там ежегодно проходят лечение более 13 тысяч человек, в том числе более 6,5 тысяч детишек.

© CC BY-SA 2.0 / Dimitris Avramopoulos / EU Flags
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"Литовская сторона вместе с инициаторами санкционного пакета ведь сможет ответить перед каждым из них и предоставить компенсацию?" – задал риторический вопрос Анатолий Глаз.

Псевдоблицкриг демократии

После чего заметил, что "под санкционный шабаш наших литовских партнеров попадают не только белорусские граждане. Наносится прямой ущерб экономике и интересам самих литовцев".

Дело в том, что санаторий "Беларусь" – один из крупнейших на территории Литвы. Из 400 сотрудников почти 90% – это литовские граждане. Белорусское медучреждение регулярно входит в пятерку основных налогоплательщиков Друскининкая.

"Это, по сути, ограничение деятельности градообразующего предприятия, из-за которого лишаются работы и средств к существованию сотни литовских семей", – особо отметил пресс-секретарь МИД.

В завершение он добавил, что "глубокое разочарование от неудавшегося псевдодемократического блицкрига, по нашему мнению, переходит у наших западных коллег в бессильную злобу и желание посильнее наказать уже и своих и чужих".

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Теги: Минск
 
 
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Литовские власти арестовали счета белорусского санатория в Друскининкае, мотивировав данное решение, санкциями со стороны ЕС в отношении властей республики.
 
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