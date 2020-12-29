Источник материала: БелаПАН

Минск, 29 декабря. В редакции региональной газеты "Ганцавіцкі час" (Ганцевичи, Брестская область) 29 декабря прошел обыск.



Газета принадлежит частной компании "Медиа-Ганцевичи", которая основала новостной сайт "Першы Рэгіён" .



"Першы Рэгіён" сообщает, что сотрудники милиции пришли в редакцию примерно в 10.30 и проследовали в кабинет главного редактора Петра Гузаевского, где, судя по всему, прошел обыск. Связаться с Гузаевским пока не удается — он не отвечает на звонки. Примерно через час милиционеры уехали, забрав с собой главного редактора. Журналисты не видели, чтобы что-то выносили из редакции.



Сейчас обыск проходит у Гузаевского дома — эту информацию БелаПАН подтвердила его жена.



Среди сотрудников, посетивших редакцию, был начальник уголовного розыска Ганцевичского РОВД Дмитрий Юрчик, сообщает "Першы Рэгіён".

В Ганцевичском РОВД БелаПАН отказались предоставить какую-либо информацию, переадресовав в пресс-службу УВД Брестского облисполкома. Дозвониться туда пока не удалось.



Газета "Ганцавіцкі час" зарегистрирована Министерством информации. 14 декабря изданию исполнилось 19 лет.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В редакцию негосударственной газеты "Ганцавіцкі час" пришли с обыском, главреда увезли в милицию Минск, 29 декабря. В редакции региональной газеты "Ганцавіцкі час" (Ганцевичи, Брестская область) 29 декабря прошел обыск. Газета принадлежит частной компании...

Ирина Турчина, Лариса Шиганова, БелаПАН.