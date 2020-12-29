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В редакцию негосударственной газеты "Ганцавіцкі час" пришли с обыском, главреда увезли в милицию

29.12.2020 12:51 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 29 декабря. В редакции региональной газеты "Ганцавіцкі час" (Ганцевичи, Брестская область) 29 декабря прошел обыск.

Газета принадлежит частной компании "Медиа-Ганцевичи", которая основала новостной сайт "Першы Рэгіён".

"Першы Рэгіён" сообщает, что сотрудники милиции пришли в редакцию примерно в 10.30 и проследовали в кабинет главного редактора Петра Гузаевского, где, судя по всему, прошел обыск. Связаться с Гузаевским пока не удается — он не отвечает на звонки. Примерно через час милиционеры уехали, забрав с собой главного редактора. Журналисты не видели, чтобы что-то выносили из редакции.

Сейчас обыск проходит у Гузаевского дома — эту информацию БелаПАН подтвердила его жена. 

Среди сотрудников, посетивших редакцию, был начальник уголовного розыска Ганцевичского РОВД Дмитрий Юрчик, сообщает "Першы Рэгіён".

В Ганцевичском РОВД БелаПАН отказались предоставить какую-либо информацию, переадресовав в пресс-службу УВД Брестского облисполкома. Дозвониться туда пока не удалось.

Газета "Ганцавіцкі час" зарегистрирована Министерством информации. 14 декабря изданию исполнилось 19 лет.


Ирина Турчина, Лариса Шиганова, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 29 декабря. В редакции региональной газеты "Ганцавіцкі час" (Ганцевичи, Брестская область) 29 декабря прошел обыск. Газета принадлежит частной компании...
 
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