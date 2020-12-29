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В редакцию негосударственной газеты "Ганцавіцкі час" пришли с обыском, главреда увезли в милицию
29.12.2020 12:51 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 29 декабря. В редакции региональной газеты "Ганцавіцкі час" (Ганцевичи, Брестская область) 29 декабря прошел обыск.
В Ганцевичском РОВД БелаПАН отказались предоставить какую-либо информацию, переадресовав в пресс-службу УВД Брестского облисполкома. Дозвониться туда пока не удалось.
Ирина Турчина, Лариса Шиганова, БелаПАН.
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Минск, 29 декабря. В редакции региональной газеты "Ганцавіцкі час" (Ганцевичи, Брестская область) 29 декабря прошел обыск. Газета принадлежит частной компании...
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