BYPOL: уголовное дело против Тихановского политически мотивировано

Инициатива BYPOL установила, что уголовное дело в отношении блогера Сергея Тихановского возбуждено по политическим мотивам.

Об этом сообщается в телеграм-канале инициативы 29 декабря.

Там же приводится ряд доказательств, в том числе и аудиозапись высказываний экс-главы МВД а ныне помощника Лукашенко по Гродненской области Юрия Караева.

Авторы исследования утверждают, что «разработка» Тихановского сотрудниками белорусских правоохранительных органов велась задолго до задержания блогера. Однако причин для задержания Тихановского не было, и представители ГУБОПиК решили их сфабриковать.

«В связи с этим последовало решение об организации против него провокации. Приказ об этом был отдан лично бывшим министром внутренних дел Караевым Юрием Хаджимуратовичем», - утверждают авторы расследования из BYPOL.

В распоряжение BYPOL оказалась аудиозапись, в которой мужчина с голосом, похожим на голос экс-главы МВД Юрия Караева, называет блогера «быдлоганом», имеющим целью раскачать страну - ездил по проблемным местам и критиковал власть.

«Он, эта тварь, в России видел во много раз хуже все эти вопросы, но там он рот свой поганый не открывал: "Мы с мусорами разберемся!". А тут приехал на самую тишайшую ниву, на самое покорное население, на самых лучших милиционеров в мире!!! И начал: «Мусора» там; «Мы раскачаем эту власть», видя, что ему нет противодействия. Хорошо, что его хлопнули. Жалею только, что поздно», - говорит Караев.

Он признается, что о необходимости обратить внимание на Тихановского ему говорили еще «в октябре», что милиция работала по этому вопросу вместе с компетентными органами, и что «хватило мудрости хоть когда-то его увидеть и хлопнуть».

Любопытно, что Караев говорит, что на Тихановского нет статьи, поэтому нужно ее придумать.

«Пусть вопит весь мир: "По пределу, по беспределу". Такая тварь опаснее всех. Он опаснее всех этих Бабариков. Он разрушитель государства. Нет на него статьи - надо придумать и посадить его надолго. Пусть там сидит! Пусть сдохнет там!», - заявляет в аудиозаписи экс-министр МВД.

Что известно о Сергее Тихановском

Тихановский с нуля раскрутил YouTube-канал «Страна для жизни», который стал местом для аккумуляции недовольства правящим режимом. Он дал на парламентских выборах высказаться на своей площадке и традиционной оппозиции, что дало в свою очередь ему определенный статус в глазах их сторонников.

Но главное – Тихановский выслушал и ретранслировал на широкую аудиторию беды и обиды простого человека из региона, который даже не подозревал, что кто-то его может услышать. Важно, что он не остался у себя в Гомеле и из регионального блогера вышел на национальный уровень, объехав с микрофоном и камерой всю страну.

Блогер Сергей Тихановский был задержан вечером 29 мая во время проведения пикета в Гродно. Судя по трансляции, которая велась в прямом эфире на его канал, в толпе сперва появились провокаторы, а потом буквально за пару минут появился ОМОН.

Ближе к 20 часам на пикете появилась неизвестная женщина, которая хватала Тихановского за руки, рукава и куртку, настойчиво задавала вопросы. Блогер назвал происходящее «провокацией», толпа женщину оттеснила, однако очень быстро появились сотрудники милиции, которые также стали хватать Тихановского за руки, что вызвало у людей возмущение.