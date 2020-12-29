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BYPOL: уголовное дело против Тихановского политически мотивировано
29.12.2020 16:15 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Инициатива BYPOL установила, что уголовное дело в отношении блогера Сергея Тихановского возбуждено по политическим мотивам.
Об этом
Там же приводится ряд доказательств, в том числе и аудиозапись высказываний экс-главы МВД а ныне помощника Лукашенко по Гродненской области Юрия Караева.
Авторы исследования утверждают, что «разработка» Тихановского сотрудниками белорусских правоохранительных органов велась задолго до задержания блогера. Однако причин для задержания Тихановского не было, и представители ГУБОПиК решили их сфабриковать.
«В связи с этим последовало решение об организации против него провокации. Приказ об этом был отдан лично бывшим министром внутренних дел Караевым Юрием Хаджимуратовичем», - утверждают авторы расследования из BYPOL.
В распоряжение BYPOL оказалась аудиозапись, в которой мужчина с голосом, похожим на голос экс-главы МВД Юрия Караева, называет блогера «быдлоганом», имеющим целью раскачать страну - ездил по проблемным местам и критиковал власть.
«Он, эта тварь, в России видел во много раз хуже все эти вопросы, но там он рот свой поганый не открывал: "Мы с мусорами разберемся!". А тут приехал на самую тишайшую ниву, на самое покорное население, на самых лучших милиционеров в мире!!! И начал: «Мусора» там; «Мы раскачаем эту власть», видя, что ему нет противодействия. Хорошо, что его хлопнули. Жалею только, что поздно», - говорит Караев.
Он признается, что о необходимости обратить внимание на Тихановского ему говорили еще «в октябре», что милиция работала по этому вопросу вместе с компетентными органами, и что «хватило мудрости хоть когда-то его увидеть и хлопнуть».
Любопытно, что Караев говорит, что на Тихановского нет статьи, поэтому нужно ее придумать.
«Пусть вопит весь мир: "По пределу, по беспределу". Такая тварь опаснее всех. Он опаснее всех этих Бабариков. Он разрушитель государства. Нет на него статьи - надо придумать и посадить его надолго. Пусть там сидит! Пусть сдохнет там!», - заявляет в аудиозаписи экс-министр МВД.
Что известно о Сергее Тихановском
Тихановский с нуля
Но главное – Тихановский выслушал и ретранслировал на широкую аудиторию беды и обиды простого человека из региона, который даже не подозревал, что кто-то его может услышать. Важно, что он не остался у себя в Гомеле и из регионального блогера вышел на национальный уровень, объехав с микрофоном и камерой всю страну.
Блогер Сергей Тихановский
Ближе к 20 часам на пикете появилась неизвестная женщина, которая хватала Тихановского за руки, рукава и куртку, настойчиво задавала вопросы. Блогер назвал происходящее «провокацией», толпа женщину оттеснила, однако очень быстро появились сотрудники милиции, которые также стали хватать Тихановского за руки, что вызвало у людей возмущение.
P.S. Напомним, экс-министр МВД Юрий Караев 28 декабря в интервью блогеру Голикову
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Инициатива BYPOL установила, что уголовное дело в отношении блогера Сергея Тихановского возбуждено по политическим мотивам.
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