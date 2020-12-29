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Лукашенко признался, что ждет чудес
29.12.2020 16:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек – Sputnik. Новый год традиционно связан с надеждами на будущее, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественной церемонии вручения наград во Дворце Независимости.
По его словам, сегодня белорусские власти отдают должное работникам индустрии, врачам, учителям, артистам, тренерам, спортсменам и священникам.
Всем тем, "кто своим ежедневным созидательным трудом делает Беларусь богаче и сильнее", - отметил Лукашенко.
После чего обратил внимание на то, что мероприятие проходит в предпраздничный день и поэтому имеет особенную торжественность момента.
"Новый год традиционно связан с надеждами на будущее, ожиданиями чудес и подарков. Даже мы, взрослые, ждем чудес", - цитирует главу государства
Лукашенко подчеркнул, что награды и звания являются подарком для людей, которые их заслужили, трудовым коллективам и родственникам, потому что это отметка заслуг перед страной.
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Власти в канун Нового года традиционно чествуют выдающих белорусов из различны сфер деятельности на государственном уровне.
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