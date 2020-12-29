Лукашенко признался, что ждет чудес

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 дек – Sputnik. Новый год традиционно связан с надеждами на будущее, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественной церемонии вручения наград во Дворце Независимости.

По его словам, сегодня белорусские власти отдают должное работникам индустрии, врачам, учителям, артистам, тренерам, спортсменам и священникам.

Всем тем, "кто своим ежедневным созидательным трудом делает Беларусь богаче и сильнее", - отметил Лукашенко.

После чего обратил внимание на то, что мероприятие проходит в предпраздничный день и поэтому имеет особенную торжественность момента.

"Новый год традиционно связан с надеждами на будущее, ожиданиями чудес и подарков. Даже мы, взрослые, ждем чудес", - цитирует главу государства БелТА .

Лукашенко подчеркнул, что награды и звания являются подарком для людей, которые их заслужили, трудовым коллективам и родственникам, потому что это отметка заслуг перед страной.