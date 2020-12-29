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Мэр Друскининкая назвал абсурдом заморозку счетов санатория "Беларусь"

29.12.2020 18:21 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 дек – Sputnik. Мэр литовского города Друскининкай Ричардас Малинаускас считает абсурдом заморозку счетов санатория "Беларусь".

© Photo : "ВКонтакте" / Детский санаторий "Беларусь", г. Друскининкай
МИД: санкции Литвы против санатория "Беларусь" – лицемерие высшей пробы

Ранее стало известно о решении банка Swedbank заморозить счета санатория, в связи с включением в санкционные списки ЕС Управления делами президента Беларуси, в систему которого входит учреждение здравоохранения, находящееся в Литве. В санатории трудятся более 390 работников, 350 из которых – литовцы.

"Это абсурд, плачевная ситуация, что рядовые работники страдают из-за каких-то международных политических дел. Санаторий не только не может работать, не может платить зарплаты работникам, не может оплатить счета за отопление, воду и другие услуги", – заявил Малинаускас литовским СМИ.

По словам мэра города, предпринятые банком шаги несовместимы со здравым смыслом, поскольку большинство отдыхающих в санатории – дети.

Малинаускас отметил, что работники "Беларуси" могут остаться перед Новым годом без зарплаты, а центральные власти Литвы пока не оказали учреждению никакой поддержки.

Ранее сообщалось, что МИД Литвы в настоящее время выясняет, какую помощь можно оказать работающим в санатории гражданам республики.

Санаторий "Беларусь" в литовском Друскининкае – медицинское учреждение, которое является центром реабилитации для детей, в том числе для инвалидов. Там ежегодно проходят лечение более 13 тысяч человек, в том числе более 6,5 тысяч несовершеннолетних.

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Теги: Минск
 
 
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По словам главы городской администрации, работники санатория из-за заморозки счетов могут остаться перед Новым годом без зарплаты.
 
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