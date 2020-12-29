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Мэр Друскининкая назвал абсурдом заморозку счетов санатория "Беларусь"
29.12.2020 18:21 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек – Sputnik. Мэр литовского города Друскининкай Ричардас Малинаускас считает абсурдом заморозку счетов санатория "Беларусь".
Ранее стало известно о решении банка Swedbank заморозить счета санатория, в связи с включением в санкционные списки ЕС Управления делами президента Беларуси, в систему которого входит учреждение здравоохранения, находящееся в Литве. В санатории трудятся более 390 работников, 350 из которых – литовцы.
"Это абсурд, плачевная ситуация, что рядовые работники страдают из-за каких-то международных политических дел. Санаторий не только не может работать, не может платить зарплаты работникам, не может оплатить счета за отопление, воду и другие услуги", – заявил Малинаускас литовским СМИ.
По словам мэра города, предпринятые банком шаги несовместимы со здравым смыслом, поскольку большинство отдыхающих в санатории – дети.
Малинаускас отметил, что работники "Беларуси" могут остаться перед Новым годом без зарплаты, а центральные власти Литвы пока не оказали учреждению никакой поддержки.
Ранее сообщалось, что МИД Литвы в настоящее время выясняет, какую помощь можно оказать работающим в санатории гражданам республики.
Санаторий "Беларусь" в литовском Друскининкае – медицинское учреждение, которое является центром реабилитации для детей, в том числе для инвалидов. Там ежегодно проходят лечение более 13 тысяч человек, в том числе более 6,5 тысяч несовершеннолетних.
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По словам главы городской администрации, работники санатория из-за заморозки счетов могут остаться перед Новым годом без зарплаты.
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